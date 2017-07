Medien: Keita-Wechsel zum FC Liverpool vor dem Abschluss

Nach Informationen des Blattes will Trainer Jürgen Klopp Naby Keita unbedingt verpflichten. Es soll bereits ein ernsthaftes Gespräch zwischen dem Ex-BVB-Trainer und dem Bundesligastar gegeben haben. Dabei soll Klopp seinen Wunschspieler überzeugt haben. Wie der Mirror berichtet, soll Keita bereits am Montag das Gespräch mit den RB-Verantwortlichen suchen und sie über seine Entscheidung in Kenntnis setzen. Gemeinsam mit Mohamed Salah, der für 42 Millionen Euro vom AS Rom zum Premier-League-Klub gewechselt ist, soll der wendige Spieler die Offensive verstärken. Mit 80 Millionen Euro, die laut der Zeitung Leipzigs Schmerzgrenze sein sollen, wäre Keita der teuerste Einkauf der Vereinsgeschichte – und auch der teuerste Verkauf der Bundesligahistore.