Medien: Neuer Vertrag für den Bundestrainer! Löw soll bis 2022 bleiben

Laut des Berichts wird seit Wochen heimlich hinter den Kulissen verhandelt. Noch vor der Weltmeisterschaft soll DFB-Präsident Reinhard Grindel die Personalie unter Dach und Fach bringen. Demnach soll der neue Vertrag bis nach der WM 2022 in Katar gelten.

Der ursprüngliche Vertrag von Löw läuft noch bis 2020. Allerdings will der DFB auch für die kommenden Jahre Klarheit, weil Löw seit Monaten immer wieder als Vereinstrainer gehandelt wird. Auch beim FC Bayern soll er auf dem Zettel gestanden haben.

Löw ist seit 2006 Nationaltrainer in Deutschland, zuvor war er schon unter Jürgen Klinsmann Co-Trainer. Mit ihm wurde das DFB-Team 2014 bekanntlich Weltmeister. Auch in diesem Jahr soll es beim Turnier in Russland wieder weit gehen.