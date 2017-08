Medien: Paris St. Germain und Monaco einig - Mbappé absolviert Medizincheck 

Umgehung der Financial Fairplay-Regelung

Das in der heutigen Zeit gern verwendete Transferprinzip der Ausleihe mit anschließender Kaufoption, gibt den Vereinen mehr Spielraum das von der UEFA eingeführte Financial Fairplay zu umgehen. Eigentlich soll die Regelung den Wettbewerb im Fußballgeschäft aufrecht erhalten und Investoren-Alleingänge verhindern. Am Beispiel von Paris St. Germain dürfte wohl jedem Fan klar sein, dass es sich hierbei offenbar nur um einen "Versuch" der UEFA handelt. Der von katarischen Investoren unterstützte Verein vermeldete in diesem Transferfenster bereits den Wechsel von Neymar für die Rekordsumme von 222 Millionen Euro.