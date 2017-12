Peter Stöger wird neuer BVB-Trainer – Bosz-Entlassung fix

Anzeige

Das ist ein Hammer!

Peter Stöger wird Nachfolger des entlassenen Dortmunder Trainers Peter Bosz. Der gerade eben erst selbst geschasste Ex-Trainer des 1. FC Köln erhält einen Vertrag bis zum Ende der Saison. Er bringt seinen Co-Trainer Manfred Schmid mit. Auch der frühere Borusse Jörg Heinrich wird ins Team rücken. „Wir möchten uns beim 1. FC Köln bedanken, mit dem wir eine allseits befriedigende Lösung gefunden haben“, erklärte der Vorstandsvorsitzende Hans-Joachim Watzke auf der Pressekonferenz.

Borussia Dortmund macht die Entlassung von Peter Bosz am Sonntag um 12 Uhr offiziell: Der Holländer ist nicht länger Trainer von Borussia Dortmund. Was sich am Samstag nach dem 1:2 gegen Werder Bremen bereits abgezeichnet hatte, wird vom Vorstandsvorsitzenden Hans-Joachim Watzke und vom Sportdirektor Michael Zorc auf einer Pressekonferenz im Signal-Iduna-Park offiziell bestätigt. Das geplante Vormittagstraining wurde abgesagt. In der Nacht gab es eine Krisensitzung, bei der auch der Mannschaftsrat mit Marcel Schmelzer, Nuri Sahin, Marco Reus und Lukasz Piszczek anwesend war. Da wurde die Demission des Holländers beschlossen.

Stöger: „Ich freue mich riesig“

Stöger war erst im Laufe der Nacht aus Wien nach Dortmund gereist, wohin er wiederum erst gestern aus Köln geflogen war. „Aufgrund des Gespräches hatte ich das Gefühl, dass man sehr gern hätte, dass ich die Situation annehme“, sagte Stöger. „Für mich selbst logischerweise eine überraschende Situation und eine außergewöhnliche Möglichkeit. Ich freue mich riesig drauf, hier Trainer sein zu dürfen.“

Er glaube nicht, dass er aufgrund der letzten Wochen verpflichtet wurde, sondern wegen der vier Jahre zuvor. Stöger hatte im Laufe der Saison mit Köln nur drei Punkte geholt und war deshalb freigestellt worden.

Stöger erst seit acht Tagen frei

Stöger hatte den 1. FC Köln 1634 Tage lang trainiert, nachdem er den Job am 12. Juni 2013 übernommen hatte. Es folgte der Wiederaufstieg in die Bundesliga und zuletzt der größte Erfolg der jüngeren Vereinsgeschichte, der Sprung in die Europa League. Doch in der Bundesliga lief in dieser Saison gar nichts mehr zusammen. Köln schoss in dieser Saison erst vier Tore, sammelte nur zwei Punkte und steht abgeschlagen auf dem letzten Platz.

Zorc lobt Stöger

Die Trennung hatte sich bereits seit Wochen angedeutet. Stöger sammelte mit dem Effzeh in dieser Saison lediglich drei Punkte, verlor elf der 14 Spiele in dieser Saison. „Ich habe mit Peter Stöger ein gutes und vertrauensvolles Verhältnis“, hatte Geschäftsführer Alexander Wehrle vor dem Spiel auf Schalke gesagt. „Wir zwei sind uns klar. Wir haben uns nach dem Mainz-Spiel hingesetzt und uns gesagt, dass wir von Spiel zu Spiel schauen.“ Doch angesichts von zwölf Punkten Rückstand auf das rettende Ufer ist die Situation offenbar so dramatisch, dass man in der Domstadt die Reißleine zog.

„Peter hat in Köln über vier Jahre großartige Arbeit geleistet“, erklärte Sportdirektor Michael Zorc auf der Pressekonferenz. Stöger solle defensive Stabilität bringen und die Dortmunder wieder auf den richtigen Weg führen.

