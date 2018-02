Medien: PSG-Superstar Neymar wechselt 2019 zu Real Madrid

Im Achtelfinale der Champions League treffen mit Real Madrid und Paris Saint-Germain zwei der größten Klubs Europas aufeinander. Am Mittwoch steht Superstar Neymar noch im Trikot von PSG auf dem Platz - in naher Zukunft könnte der Brasilianer aber das berühmte Weiß der Madrilenen tragen. Wie die Mundo Deportivo berichtet, soll der 26-Jährige 2019 zu Real Madrid wechseln.

Al-Khelaifi über Neymar: "Er will hier bleiben"

Schon unmittelbar nach dem spektakulären Wechsel Neymars zum französischen Top-Klub wurde der 222 Millionen Euro teure Angreifer mit einem Wechsel zu den "Königlichen" in Verbindung gebracht. Allerdings - so betonte es PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi unlängst - sei ein Verkauf kein Thema: "Er ist sehr glücklich. Ich spreche mit ihm und seiner Familie, er ist zufrieden in Paris. Er will hier bleiben. Er ist erst vor fünf Monaten gekommen und hat immer noch viereinhalb Jahren Vertrag. Er wird in der nächsten Saison nicht zu 100 Prozent bei uns sein, sondern zu 2000 Prozent."