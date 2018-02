Medien: Robert Lewandowski will vom FC Bayern zu Real Madrid wechseln

FC Bayern München (gegründet am 27.02.1900): Im Café Gisela gründen elf junge Männer vor 118 Jahren den FC Bayern München. Durch die Gründung wird der Klub vom Männer-Turn-Verein (MTV) abgespalten. Lustige Randnotiz: Der Fußball wird zu dieser Zeit als neumodischer Sport belächelt. Erster FCB-Präsident wird Franz John, der maßgeblich an der Gründung beteiligt ist. © imago/Thomas Bielefeld

Borussia Dortmund (gegründet am 19.12.1909): Im Bericht zur Gründung heißt es: „Tumultartige Szenen spielten sich gestern Abend anlässlich der Gründung des ‚Ballspiel-Vereins Borussia 1909‘ im Dortmunder Nordosten ab.“ Mit dem neuen BVB rebellieren 18 junge Dortmunder, darunter Franz Jacobi: „Wir Fußballer werden seit 1906 systematisch von unserer Kirche bekämpft und diffamiert. Das können wir nicht länger hinnehmen.“ Also spaltet sich der Klub von der Kirchengemeinde ab. Kaplan Hubert Dewald, erklärter Fußballgegner, will die Vereinsgründung verhindern. Ihm wird der Eintritt zum Restaurant „Zum Wildschütz“ spektakulär verwehrt – der BVB wird gegründet. Die Vereinsfarben werden Blau-Weiß, ausgerechnet die Farben des späteren Erzrivalen FC Schalke 04. © getty/Alex Grimm

FC Schalke 04 (gegründet am 04.05.1904): Einige 14- und 15-jährige Jungen treffen sich zum gemeinsamen Kicken auf einem Hinterhof im gerade in die Stadt Gelsenkirchen eingemeindeten Stadtteil Schalke. Sie gründen den losen Verein „Westfalia Schalke“ mit den Vereinsfarben Rot und Gelb, der zuerst auf dem städtischen Sportplatz spielt. 1909 wird der Verein offiziell ins Vereinsregister eingetragen. Kurios: Heinrich Hilgert wird Vorsitzender, weil der eigentlich als Leiter betrachtete Wilhelm „Willy“ Gies noch nicht volljährig ist. © getty/Stuart Franklin

Eintracht Frankfurt (gegründet am 08.03.1899): Der Fußball-Club „Victoria von 1899“ wird als Abspaltung des ältesten Frankfurter Vereins „Germania 1894“ und Vorgänger der Frankfurter Eintracht gegründet. Im ersten halben Jahr ist der junge Verein gleich voll im Spielbetrieb, es werden 17 Spiele ausgetragen, davon elf Siege und sechs Niederlagen. Die erste Partie gewinnt die Victoria nur elf Tage nach ihrer Gründung mit 4:1 gegen den 1. Bockenheimer FC 1899. © getty/Matthias Hangst

Bayer 04 Leverkusen (gegründet am 01.07.1904): Um das Turnen in Leverkusen hoffähig zu machen, bemühen sich Wilhelm Hauschild und August Kuhlmann um die Gründung eines eigenen Turnvereins. Mit einigen Unterstützern im Rücken wenden sich die Männer Ende 1903 an die Farbfabrikanten Friedrich Bayer Jr. Und Carl Duisberg, die der Gründung des „Turn-und Spielverein der Farbenfabriken vorm. Friedrich Bayer & Co. in Leverkusen“, kurz TuS 04, zustimmen. Fußball gespielt wird allerdings erst einige Jahre später: Am 1. Juni 1907 rufen einige Turner die Fußballabteilung des TuS 04 ins Leben. Bedingung für die Erlaubnis zum kicken ist die regelmäßige Beteiligung an den wöchentlichen Turnabenden. © getty/Christof Koepsel

RB Leipzig (gegründet am 19.05.2009): Auf Initiative des Konzerns „Red Bull“ wird der „RasenBallsport Leipzig e.V.“ gegründet, nachdem Red Bulls Übernahmeversuche bei St. Pauli, Fortuna Düsseldorf und 1860 München scheitern. Der neue Verein übernimmt das Spielrecht des SSV Markranstädt und tritt ab Sommer 2009 in der fünftklassigen Oberliga an. Für die Spielrechtserteilung werden Jugendmannschaften benötigt, die RB daher vom FC Sachsen Leipzig übernimmt. Nur sieben Jahre nach Gründung des Klubs steigt RB Leipzig 2016 in die erste Bundesliga auf. © getty/Ronny Hartmann

Borussia Mönchengladbach (gegründet am 01.08.1900): Eine Gruppe von Spielern gründet als Vorläufer des Vereins Ende 1899 eine Spielgemeinschaft mit dem Namen „FC Borussia“. Ein Jahr später tritt die Spielgemeinschaft in eine katholische Gemeinschaft ein und gründet am 1. August den „Fußballklub Borussia 1900“. 1910 wird der Verein als „Borussia 1900 M.gladbach“ ins Vereinsregister eingetragen. © getty/Maja Hitij

TSG 1899 Hoffenheim (gegründet am 01.01.1899): Der Verein wird mit 20 jungen Männern als „Turnverein Hoffenheim“ gegründet und findet schnell zwei Gasthäuser als Vereinslokale. Da noch keine weiteren Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, trainieren die Turner auf einer gepachteten Wiese und im Winter in einem Pferdestall. Erst 1945 erfolgt die Fusion mit dem „Fußballverein Hoffenheim“ zur „Turn- und Sportgemeinschaft 1899 Hoffenheim“. © imago/Action Pictures

Hannover 96 (gegründet am 12.04.1896): Bürgerschüler gründen den „Hannoverschen Fußball Club von 1896“. Trotz der Namensgebung wird zunächst Rugby gespielt und Leichtathletik betrieben. Erst drei Jahre später widmen sich die Vereinsmitglieder dem aufstrebenden Fußballsport. © getty/Stuart Franklin

FC Augsburg (gegründet am 08.08.1907): Am Tag des Friedensfestes wird der Vorgängerverein des heutigen FCA unter dem Namen FC Allemania aus der Taufe gehoben. Fritz Käferlein wird Vereinsvorsitzender. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 30 Pfennige. Die Spielkleidung ist ganz klassisch: weißes Hemd und schwarze Hose. © imago/kolbert-press

Hertha BSC (gegründet am 25.07.1892): Der Vereinsname Hertha kommt von einer Dampferfahrt. Die Brüder Fritz und Max Lindner sowie Otto und Willi Lorenz gründen 1892 den BFC Hertha 92. Fritz Lindner hatte zuvor eine Fahrt mit seinem Vater auf dem Schiff „Hertha“ unternommen. Und die Tour war offenbar sehr eindrucksvoll. Auch die Vereinsfarben kommen von der „Hertha“: Auf dem Schornstein des Dampfers waren die Reedereifarben Weiß und Blau zu sehen. © getty/Selim Sudheimer

VfB Stuttgart (gegründet am 09.09.1893): Schon in den 1860er Jahren spielen englische Schüler aus Cannstatter Internaten mit einem Rugby-Ball. Die Sportart, damals als „Fußball“ bezeichnet, kommt bei Jugendlichen des Bezirks schnell gut an. Im Jahr 1893 bildet sich schließlich der FV Stuttgart 1893 heraus – ein Vorgängerverein des VfB. Das Gründungsjahr ist noch heute Bestandteil des Wappens. © getty/Alex Grimm

SC Freiburg (gegründet am 30.05.1904): Der Sport-Club geht zurück auf zwei Vorgängervereine. Zunächst gründen fußballbegeisterte Realschüler und Gymnasiasten den Freiburger Fußballverein 1904. Im gleichen Jahr wird der Fußballklub „Schwalbe“ aus der Taufe gehoben. 1912 fusionieren beide Vereine zum SC Freiburg. Die Vereinsfarben sind Schwarz-Weiß-Gold. Erster Vorsitzender ist Zahnarzt Dr. Alfred Rohrer. © getty/Simon Hofmann

SV Werder Bremen (gegründet am 04.02.1899): Einige 16-jährige Schüler gewinnen im Jahr 1899 einen Tauziehwettbewerb. Als Preis gibt es einen Fußball. Die Jugendlichen entscheiden sich, den Verein FV Werder Bremen zu gründen. Später wird daraus der SV Werder Bremen. © getty/Stuart Franklin

VfL Wolfsburg (gegründet am 12.09.1945): Wolfsburg ist 1945 vom zweiten Weltkrieg zerstört. Aus den Trümmern muss zunächst überhaupt eine neue Stadt entstehen. Trotzdem entscheiden sich einige Enthusiasten dafür, einen Sportverein aufzubauen. In einer Baracke gründen eine Frau und elf Männer den VSK Wolfsburg. Kurze Zeit später wird der Klub in „Verein für Leibesübungen Wolfsburg“ umbenannt. © getty/Selim Sudheimer

1. FSV Mainz 05 (gegründet am 27.03.1905): Bereits 1903 scheitert der erste Versuch, den in Mainz verpönten Fußball durch einen Verein gesellschaftsfähig zu machen. Zwei Jahre später wird dann endlich der erste Mainzer Fußballclub, „Hassia 1905“, ins Leben gerufen. Alsbald entsteht auf dem Bahngelände an der Hartenbergstraße eine Anlage inklusive Tribüne und Umkleideräumen. © getty/Alex Grimm

Hamburger SV (gegründet am 29.09.1887): Der „Sport-Club Germania von 1887“ geht aus dem Zusammenschluss des Hohenfelder SC mit dem Wandsbek-Marienthaler SC hervor. Die meisten Gründungsmitglieder sind Schüler des Matthias-Claudius-Gymnasiums in Wandsbek. Die Farben des Vereins, blau und schwarz, finden sich später im Logo des Hamburger SV wieder. © getty/Martin Rose