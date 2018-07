Real Madrid bestätigt Mega-Transfer: Ronaldo-Wechsel zu Juventus fix

Anzeige

Der Transfer des Jahres ist fix! Wie Real Madrid auf seiner offiziellen Homepage bekannt gegeben hat, wechselt Cristiano Ronaldo in diesem Sommer zum italienischen Spitzenklub Juventus Turin. Wie die Sky-Ableger aus Italien und England berichten, soll die Ablösesumme 105 Millionen Euro betragen. Der Serie-A-Traditionsklub soll Ronaldo zudem für einen Vierjahresvertrag 120 Millionen Euro geboten haben – ein Gehalt von 30 Millionen Euro jährlich. Schon seit Juni gab es Gerüchte über den Transfer.

Er ist einer der erfolgreichsten Spieler der Geschichte: Wir präsentieren die Bestmarken von Cristiano Ronaldo. Als erster Spieler der Geschichte knackte Cristiano Ronaldo in der Champions League die 100-Tore-Marke. © imago Ronaldo ist der erste Spieler, der bei vier verschiedenen Endrunden der Europameisterschaft ein Tor erzielt hat: 2004, 2008, 2012, 2016. © imago Keiner hat so viele Tore in Halbfinals der Champions League erzielt wie Ronaldo - Rekordhalter war zuvor Real-Legende Alfredo di Stefano gewesen. Mit dem siebten Dreierpack in einem Königsklassen-Spiel zog Ronaldo mit Konkurrent Lionel Messi vom FC Barcelona gleich. © imago Ronaldo gelang als erstem Spieler der Europacup-Geschichte ein Dreierpack gegen Atlético Madrid. © imago Sechsmal wurde die Real-Legende Torschützenkönig der Champions League. © imago Kein Spieler traf jemals öfter in den europäischen Topligen als Cristiano Ronaldo. Der Portugiese spielte bislang in der Premier League und Spaniens Primera Division. © imago Mit 22 Treffern ist Ronaldo der Atlético-Schreck – kein Spieler traf öfter gegen den Stadtrivalen von Real. © imago Im Oktober 2015 stieg er mit damals 324 Toren zum alleinigen Rekordtorschützen von Real Madrid auf. © imago Bereits 2013 kürte er sich zum alleinigen Rekord-Torjäger seiner Nationalmannschaft mit 48 Toren und überholte damit Legende Eusebio. © imago Ballermann: Mit 17 Toren in elf Spielen hält Ronaldo den Rekord für die meisten Tore in einer Champions-League-Saison (Saison 2013/14). © imago Niemandem gelangen so viele Tore in K.o-Spielen der Champions League wie Ronaldo. © imago Vier Mal ergatterte Ronaldo den "Goldenen Schuh" für den erfolgreichsten Torjäger Europas. Gemeinsam mit Messi hält er damit die Bestmarke. © imago Ronaldo ist mit großem Abstand Rekordnationalspieler Portugals. © imago

Madrid dankt Ronaldo

In einer Pressemitteilung lobte der Klub seinen nun Ex-Schützling: „Real Madrid möchte seine Dankbarkeit gegenüber einem Spieler ausdrücken, der sich als bester der Welt erwiesen hat und eine der brillantesten Zeiten in der Geschichte unseres Vereins und des Weltfußballs geprägt hat“, heißt es in dem Statement. „Für Real Madrid wird Cristiano Ronaldo immer eines seiner großen Symbole und eine einzigartige Referenz für die nächsten Generationen sein.“ Madrid werde immer sein Zuhause sein.

Ronaldo: Bereits Treffen mit Juventus-Präsident?

Wie kam der Wechsel zustande? Nach Informationen italienischer Medien soll Juve-Präsident Andrea Agnelli nach Griechenland geflogen sein, wo Ronaldo gerade Urlaub macht. Agnelli sei von Pisa aus nach Kalamata gereist, ganz in der Nähe von Costa Navarino, wo „CR7“ gerade Strand und Meer genieße, berichtete die Gazzetta dello Sport. „Handelt es sich um einen Urlaub oder, wie viele hoffen, um einen Arbeitstrip?“, fragte das Blatt.

Weiter hieß es, der Starstürmer habe in den vergangenen Tagen bereits mit Juventus-Coach Massimiliano Allegri telefoniert. Das Gespräch habe Ronaldo „begeistert“, der es sehr genieße, von den Italienern so umworben zu werden, schrieb die spanische Sportzeitung Marca. Der 33-Jährige hatte zuletzt durchblicken lassen, dass er in Madrid die Anerkennung der Klubbosse für seine Leistungen vermisse.

Hat Ronaldo schon eine Luxusvilla gekauft?

Zuletzt hatte es Meldungen gegeben, wonach Ronaldo sich im Piemont bereits ein Luxusanwesen gekauft hat. Gerüchten zufolge soll es sich sogar um die teuerste Villa der Welt handeln. Schon Zinédine Zidane soll während seiner Juve-Ära (1996–2001) hier genächtigt haben. Seinen Medizincheck bei Juventus Turin hat er demnach bereits absolviert.