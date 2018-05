Medien: Sebastian Maier kurz vor Wechsel von Hannover 96 zum VfL Bochum

Sebastian Maier verlässt offenbar Hannover 96 und geht in die zweite Liga. Der Mittelfeldspieler steht kurz vor einem zum VfL Bochum und soll dort Kevin Stöger ersetzen. Der schließt sich Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf an.

Das Portal transfermarkt.de schätzt den Marktwert des 24-Jährigen, der 2016 ablösefrei vom FC St. Pauli zu den Roten wechselte, auf 600.000 Euro. Für 96 stand Maier in zwei Jahren in 32 Spielen auf dem Platz und erzielte vier Tore. In der Rückserie kam er auf vier Einsätze, zweimal spielte er dabei nicht über zehn Minuten. Ein Tor in der Bundesliga gelang ihm nicht.