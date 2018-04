Medien: Stöger verlässt Borussia Dortmund

Es soll wohl mit einem neuen Mann in die nächste Saison gehen. Das scheint nun festzustehen. Nach dem 0:6 gegen den FC Bayern München am vergangenen Wochenende steckt Borussia Dortmund tief in der Krise. Der Abgang von Trainer Peter Stöger soll laut Medienberichten klar sein. Das er aufhört ist zwar noch nicht offiziell. Aber die Bild schreibt, dass es intern als beschlossene Sache gilt. Der Österreicher stehe demnach vor dem Aus in Dortmund für die kommende Saison.