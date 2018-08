Unvergessliches Meet & Greet mit Per Mertesacker: Der Weltmeister macht drei Hannoveraner glücklich

Svenja Buck, Detlef Ost und Bastian Befeldt nahmen den Pattenser zunächst mit auf eine kleine Reise in die Vergangenheit, indem sie ihren jeweiligen Merte-Moment mit ihm teilten. Ost beispielsweise erinnerte Mertesacker daran, wie er als A-Junior im Dress von Hannover 96 im Halbfinale um die deutsche Meisterschafte gegen 1860 München auf dem Platz von BV Werder einen gar nicht so unwichtigen Elfmeter verschoss. "Danach habe ich auch nie wieder einen geschossen", entgegnete der sympathische Weltmeister umgehend. Allerdings seien er und Björn Lindemann anschließend von Ralf Rangnick ins Trainingslager der Profis eingeladen worden - es war also nicht alles schlecht an diesem Tag.

Wer dem Weltmeister ebenfalls ganz nah kommen will, hat die ideale Gelegenheit dazu am Samstag, 13. Oktober, wenn er seine Abschiedsvorstellung in der HDI-Arena gibt. Ab 15.30 Uhr treffen "Mertes 96-Freunde" auf "Pers Weltauswahl" - es wird ein Stelldichein bekannter Größen der kickenden Zunft. Karten für Mertes Homecoming gibt es in den Ticket-Geschäftsstellen der NP oder der HAZ, im Online-Shop von Hannover 96, in den 96-Fanshops an der Arena und in der City, in der Geschäftsstelle des TSV Pattensen, in der „Bücherecke“ und der Gaststätte „Zum Dänen“ in Pattensen. Die Preise sind moderat – von ermäßigt 7 Euro unten in der Nordkurve bis 20 Euro für Vollzahler auf der West- sowie der Osttribüne.