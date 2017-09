Mega-Schock für den FC Bayern: Manuel Neuer droht lange Pause

Großer Schock für den FC Bayern : Torhüter und Kapitän Manuel Neuer droht erneut eine lange Pause. Der 31-Jährige soll sich nach Bild-Informationen erneut am linken Fuß verletzt haben. Dem Kapitän des Rekordmeisters droht damit erneut eine Operation - und eine mehrmonatige Verletzungspause.

Neuer musste Abschlusstraining abbrechen

Laut des Berichts musste Neuer das Abschlusstraining vor dem Spiel am Dienstag gegen den FC Schalke (20.30 Uhr, SPORTBUZZER-Liveticker) abbrechen. Eine erste Untersuchung ergab: Der linke Fuß ist wieder kaputt. Das bestätigte am Montagnachmittag auch der Verein. Eine abschließende Untersuchung soll am Dienstag stattfinden.