Mega-Zoff beim FC Bayern: Rummenigge droht Lewandowski!

"Interview bewusst am FC Bayern vorbei organisiert"

Rummenigge griff auch den Berater des Stars, Maik Barthel, direkt an: "Leider ist sein Berater, Herr Barthel, hier oft der ,Spiritus Rector‘. Das war auch hier wieder der Fall. Das Interview ist bewusst am FC Bayern vorbei organisiert worden. Er schadet damit Robert." Offenbar hat sich beim Vorstandsboss einiges aufgestaut: "Wenn Lewandowski sich über die Asien-Reise beschwert, die wir machen, sollte er wissen, dass sein vermeintlicher Traumverein Real Madrid im Sommer 24 Tage in der Hitze unterwegs war – doppelt so lange wie wir.“ Aussagen, die man in dieser Schärfe vom sonst so harmoniesüchtigen FC Bayern nicht gewohnt ist - und die sicherlich Wellen schlagen werden.