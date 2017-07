Mehmet Scholl: Streit mit der ARD war sein Confed-Cup-Aus

Wer so eine Stirn hat, braucht keinen erhobenen Zeigefinger mehr - zu wem gehört dieser mahnend-kahle Kopf?

Geboren wurde der Inhaber dieser etwas kantigen Glatze im mecklenburgischen Grevesmühlen. In seiner Karriere sammelte er vier Deutsche Meistertitel...

Bis Dezember war dieser überzeugte Glatzenträger Trainer in der Bundesliga...

Die krasseste Runzelstirn dieser Galerie - und dann noch so schön braun! In gewisser Weise passt das zu den Farben seines Lieblingsvereins...

Diese Stirn trat mit ihrem Inhaber zuletzt bei Hannover 96 in Erscheinung...

Zugegeben, sonderlich erfolgreich war Michael Frontzeck in Niedersachsens Hauptstadt nicht, aber auf der nach oben offenen Hipsterskala verdient sich die Kombination von Glatze, dunklem Teint und weißem Bart spielend einen Platz im Europapokal.

Ebenfalls in der spanischen Liga ist der Inhaber dieses Kahlschädels zuhause. Tipp: Der Kopf hat in einem WM-Finale mal üblen Schaden angerichtet.

Immer und immer weniger wurden die Haare auf dem Kopf dieses Flügelspielers, der 2009 in die Bundesliga wechselte.

