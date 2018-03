Mehr Macht im 96-Gefüge: Martin Kind befördert Manager Horst Heldt

„Die Zusage hat Herr Heldt, dass er Geschäftsführer wird. Das setzen wir in den nächsten Tagen um“, kündigte Kind an, vielleicht schon heute. Eigentlich sollte der Vertrag bereits unterschrieben sein. Doch Thomas Fischer, Aufsichtsratschef der Komplementär GmbH, hat sich beim Skifahren das Bein gebrochen. Das Gremium muss die Beförderung absegnen. „Formal muss alles korrekt laufen“, sagt Kind. Der Clubchef will bei Fischer im Krankenhaus anrufen, um zu klären, wie Heldts Berufung beschleunigt werden kann.