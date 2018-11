Trotz 50+1: Mehrere Investoren bereit, Martin Kinds Anteile bei 96 zu übernehmen

13,34 Millionen Euro. So viel sind die Anteile von Martin Kind wert, die dem Präsidenten das Sagen im Profifußball von Hannover 96 garantieren. Der 74-Jährige hält mit 52,73 Prozent die Mehrheit an der Geldgeber-GmbH Hannover 96 Sales & Service (S & S), die das Bundesligateam finanziert. „Wenn Sie jemanden finden, der mir die Anteile zum Nennwert abkauft, bin ich sofort bereit dazu“, sagte der 96-Boss in mehreren Interviews und auch auf dem Podium der Mitgliederversammlung.

„Dass es niemanden geben soll, der bereit wäre, die Anteile von Martin Kind zu übernehmen, ist falsch. Mehrere Investoren und ich wären bereit, sofort einzusteigen“

Laut Kind sei unter den Bedingungen der 50+1-Regel, die das Mitbestimmungsrecht beim Mutterverein fest verankert, bisher niemand bereit, zusätzlich in Hannover 96 zu investieren. Nur wer auch über den Einsatz des Geldes letztlich die Strategie mitbestimmen könne, sei bereit dazu. Auf Nachfrage sagt Kind: „Aktuell gibt es Interesse seitens von Investoren aus der Region Hannover sowohl am Erwerb von Anteilen als auch bezüglich der Teilnahme an einer künftigen Kapitalerhöhung.“ Aufgrund der schwebenden Verfahren seien diese Anfragen jedoch zurückgestellt. Beteiligungen sind also sehr willkommen, ein Verkauf der kindschen Anteile jedoch nicht. Ein Sinneswandel.

Nach unseren Recherchen hat Martin Kind in den vergangenen Monaten mindestens ein Angebot von Investoren bekommen, die die Kriterien des Hannover-Modells erfüllen. Trotz 50+1. „Dass es niemanden geben soll, der bereit wäre, die Anteile von Martin Kind zu übernehmen, ist falsch. Mehrere Investoren und ich wären bereit, sofort einzusteigen“, sagt Matthias Wilkening. Der Geldgeber betont, dass es viele finanzstarke Hannoveraner gebe, die Verantwortung übernehmen wollen. Ohne Kind. Ein Name, der in diesem Zusammenhang immer wieder fällt: Karl Gerhold, Gründer und Geschäftsführer von Getec, einem millionenschweren Energie-Unternehmen mit Sitz in Magdeburg. Sein Wohnort aber ist Hannover.