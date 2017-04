Meilenstein nach fast 30 Jahren: Zwei Aufsteiger auf Europakurs – RB Leipzig braucht noch einen Punkt

Leipziger Fußball-Geschichte

29 Jahre ist es her, dass ein Fußballverein aus der Messestadt auf europäischer Bühne vertreten war. 1988 startete zuletzt Lok Leipzig im Uefa-Pokal und schied nach der Finalteilnahme im Vorjahr damals gegen den SSC Neapel mit Diego Maradona aus. Das historische Ausmaß einer internationalen Teilnahme war Hasenhüttl bisher nicht ganz bekannt: „So genau habe ich die Historie des Leipziger Fußballs nicht in meinem Wissen verankert. Aber ich würde mich freuen, wenn wir diese nach so einer Pause fortführen können.“ Für Freiburgs Coach Christian Streich ist das Thema noch weit weg: „Wir wollen weniger schwätzen, sondern uns die Luft sparen, um auf dem Platz rennen zu können. Unser großes Ziel ist es, in Leipzig zu bestehen.“