Meinung: 96 ist Letzter - da gehört die Mannschaft nach der Leistung auch hin

Noch mal: Man darf gegen die Bayern verlieren, aber nicht so wehrlos, chancenlos und leidenschaftslos wie sich 96 herspielen ließ in der ausverkauften HDI-Arena.

Sicher, wer hatte schon einen Sieg gegen die Bayern auf der Rechnung? Dennoch hätte man sich zumindest ein richtiges Fußballspiel erhofft - und keine einseitige Vorführung. 90 Minuten den Bayern zuschauen, wie sie die 96-Mannschaft demontieren - das war schon deprimierend und enttäuschend. Kaum zu glauben, dass die beiden Teams in einer Liga spielen. Wenn 96 so weiter macht, wird das auch im Mai vorbei sein - und die Mannschaft absteigen.

96 gehört auf den letzten Platz

Die Leistung war ähnlich der beim desaströsen 0:2 vor zwei Wochen gegen Hertha BSC. Das Fünkchen Hoffnung nach dem stark erkämpften 1:1 in Mainz ist schon wieder erloschen - und das vor den beiden extrem wichtigen Vorweihnachtsspielen.

Am Mittwoch in Freiburg und am Sonnabend gegen Düsseldorf muss 96 mindestens vier, eigentlich sogar sechs Punkte einfahren, um noch irgendwie im Spiel zu bleiben. Danach bleibt Zeit, über Veränderungen nachzudenken. Um zu erkennen, dass sich was ändern muss, braucht man kein Mathematik-Professor zu sein. 96 ist Letzter - da gehört die Mannschaft nach der Leistung auch hin.