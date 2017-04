Deutscher Meister 1954: Früherer 96-Spieler Hannes Tkotz gestorben

Im Alter von 91 Jahren ist der ehemaliger Spieler von Hannover 96 Hannes Tkotz am 02.04.2017 gestorben. Tkotz wurde am 26.11.1925 in Gleiwitz geboren und kam nach dem Zweiten Weltkrieg nach Hannover. 1949 fand er den Weg zu Hannover 96 und wurde schnell ein wesentlicher Pfeiler der Meistermannschaft 1954. Im Endspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern schoss er das wichtige Ausgleichstor zum 1:1 in der 44. Spielminute. 96 gewann am 17.6. 1954 mit 5:1 (1:1).

Am 9. 11.1958 war Hannes Tkotz beim Europapokaldebüt von 96 dabei. Im Messecup war der AS Rom zu Gast in Hannover und Hannes Tkotz war Teil der 96-Elf die mit 1:3 verlor. Bis 1959 spielte Hannes Tkotz für Hannover 96 in 227 Oberligapartien und erzielte dabei 99 Tore und er war bei 11 Spielen um die Endrunde der Deutschen Meisterschaft für Hannover 96 im Einsatz (1954 und 1956) und erzielte dabei 7 Tore.