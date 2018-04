"Meister im Überleben": Internationale Pressestimmen zu Real Madrid gegen Juventus Turin

Cristiano Ronaldo ist für Real Madrid Gold wert. Obwohl der Weltfußballer in seinem 150. Spiel in der Fußball Champions League lange wirkungslos blieb, war der 33 Jahre alte Portugiese auch nach dem

blamablen Auftritt der Königlichen

im Viertelfinalrückspiel gegen Juventus Turin der Held des Abends.

Beim von niemandem erwarteten Zwischenstand von 0:3 trat „CR7“ in der siebten Minute der Nachspielzeit zum Elfmeter an, den Mehdi Benatia mit einem Foul an Lucas Vazquez verursacht hatte. Mit starken Nerven knallte Ronaldo den Ball in die rechte obere Ecke des Juve-Tores und ließ die 80.000 Fans auf den Tribünen ausflippen. Es war sein 120. Tor in der Königsklasse. „Wir haben lange Zeit gelitten“, gab Ronaldo nach dem Match am Mittwoch zu.