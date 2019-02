Fußball-Weltmeisterin Melanie Behringer beendet ihre Karriere

Nach 16 Jahren beendet die Weltmeisterin und zweifache Europasiegerin Melanie Behringer ihre Karriere im Profifußball. Bis zum Saisonende bleibt die langjährige Spielführerin des FC Bayern noch bei den Münchnerinnen. "Für mich geht eine schöne, aber auch intensive Zeit zu Ende", äußert sich die Mittelfeldspielerin zu ihrer Entscheidung. "Ich bin unendlich dankbar für alles, was ich in diesen Jahren erleben durfte und wie vielen tollen Menschen ich begegnet bin", so Behringer weiter. Sie wurde 2007 Weltmeisterin und zwei Jahre später Europameisterin. 2013 gewann sie mit dem Nationalteam erneut die Europameisterschaft.