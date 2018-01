Von Mailand nach Melbourne: Südkoreaner Chung fordert Federer

Roscoe Tanner gewann die Australian Open 1977. Es blieb der einzige Grand-Slam-Triumph des US-Amerikaners. Insgesamt konnte er in seiner Karriere 16 Titel gewinnen. © imago/ZUMA Press/Keystone

Vitas Gerulaitis gewann das Turnier ebenfalls 1977, weil der Austragungstermin in diesem Jahr vom Januar auf den Dezember wechselte. Wie Tanner gewann er nur dieses eine Grand-Slam-Turnier. © imago/Colorsport

Guillermo Vilas konnte den Titel bei den Australian Open in den folgenden Jahren 1978 und 1979 gewinnen. Der Argentinier gehört zu den wenigen Spielern, die in ihrer Karriere mehr als 1000 Matches auf der ATP-Tour absolvierten. © imago/Baumann

Brian Teacher holte 1980 einen seiner acht Karrieretitel im Einzel in Melbourne. Seine höchste Weltranglistenplatzierung erreichte er im darauffolgenden Jahr, als er im Oktober auf Rang sieben der Rangliste zu finden war. © imago/Sportfoto Rudel

Johan Kriek gewann das Turnier in den beiden darauffolgenden Jahren 1981 und 1982. In Letzterem nahm der Südafrikaner auch die amerikanische Staatsbürgerschaft an, unter der er bereits in den Jahren zuvor aufgetreten war. © imago/Claus Bergmann

Die nächsten beiden Auflagen des Turniers gewann der Schwede Mats Wilander. 1983 besiegte er Ivan Lendl im Finale, 1984 Kevin Curren. Einige Jahre später, 1988, konnte er den Titel nach einem knappen Fünf-Satz-Krimi gegen Pat Cash zum dritten Mal gewinnen. © imago/Thomas Zimmermann

Stefan Edberg gewann die beiden Turniere dazwischen. 1985 und 1987 (1986 fand kein Turnier statt, weil ab 1987 wieder im Januar gespielt wurde) konnte er seine einzigen beiden Australian-Open-Siege verbuchen, auch wenn er in den folgenden Jahren noch drei Mal im Finale stand. Mit Wilander und Edberg gewann von 1983-1988 fünf Mal hintereinander ein Schwede das Turnier. © imago/Norbert Schmidt

Acht Grand-Slam-Titel konnte Ivan Lendl in seiner Karriere gewinnen, zwei davon 1989 und 1990 in Down Under. 1989 schlug er seinen Landsmann Miloslav Mečíř glatt in drei Sätzen, im Folgejahr musste Stefan Edberg im dritten Satz verletzungsbedingt aufgeben. © imago/Norbert Schmidt

Der erste und einzige deutsche Sieger der Australian Open ist bis heute Boris Becker. Zwei Mal triumphierte er in Melbourne, 1991 (Foto) und 1996. Insgesamt konnte er 49 Einzeltitel, darunter sechs Grand Slams, gewinnen. © imago/Norbert Schmidt

Jim Courier konnte den "Happy Slam" 1992 und 1993 gewinnen. Nach seinem ersten Triumph konnte er erstmals die Spitze der Weltrangliste erreichen, die er in seiner Karriere insgesamt 58 Wochen besetzte. © imago/Oliver Hardt

Pete Sampras gewann in seiner Karriere sensationelle 14 Grand-Slam-Titel und führte die Weltrangliste 286 Wochen an. Nur der Schweizer Roger Federer übertrifft ihn in dieser Kategorie (302 Wochen). 1994 und 1997 konnte "Pistol Pete" die Australian Open gewinnen. Außerdem siegte er sieben Mal in Wimbledon und fünf Mal bei den US Open. Der Triumph bei den French Open blieb ihm hingegen verwehrt. © dpa/Pete Sampras

Andre Agassi triumphierte insgesamt vier Mal in Melbourne. 1995 konnte er seinen ersten Titel mit einem Vier-Satz-Erfolg über Pete Sampras erringen (Foto), außerdem gewann er 2000,2001 und 2003. Insgesamt holte er 60 Karrieretitel, darunter acht Grand Slams und Olympia 1996. © imago/Hasenkopf

Petr Korda feierte in Down Under 1998 seinen größten Karriere-Erfolg. Nach seinem Finalsieg über den Chilenen Marcelo Ríos wurde der Tscheche auf Platz zwei der Weltrangliste geführt. Noch im gleichen Jahr wurde er aber positiv auf Nandrolon getestet und ein Jahr gesperrt. © imago/Kosecki

Den letzten Titel bei den Australian Open im alten Jahrtausend verbuchte Jewgeni Kafelnikow für sich. Im Finale schlug er den Schweden Thomas Enqvist in vier Sätzen. Kafelnikow ist sowohl der erste Russe, der ein Grand-Slam-Turnier gewinnen konnte, als auch der erste russische Weltranglistenerste. © imago/Claus Bergmann

Thomas Johansson wurde 2002 nach Wilander und Edberg der dritte schwedische Australian-Open-Sieger. Im Finale bezwang er den Russen Marat Safin in vier Sätzen. © imago/Claus Bergmann

2004 konnte Roger Federer seinen ersten Titel bei den Australian Open erringen (Foto). Vier weitere konnte er in Melbourne bislang folgen lassen (2006,2007,2010 und 2017). In diesem Jahr kämpft er damit um seinen sechsten Titel in Down Under und um seinen 20. Grand-Slam-Erfolg insgesamt. © dpa

Nachdem er im Vorjahr noch Roger Federer unterlegen war, schlug Marat Safin 2005 Lleyton Hewitt im Finale mit 1:6, 6:3, 6:4, und 6:4. Bereits mit 29 Jahren beendete er 2009 seine Karriere, nachdem er aufgrund mehrerer Verletzungen den Kontakt zur Weltspitze verloren hatte. © dpa

Den Grundstein für seinen aktiven Australian-Open-Rekord legte Novak Djokovic 2008, als er im Finale Jo-Wilfried Tsonga mit 4:6, 6:4, 6:3, 7:6(2) schlug. Zwischen 2011 und 2016 ließ er fünf weitere Titel in Melbourne folgen, nur 2014 konnte er nicht gewinnen. Damit ist er aktuell der Rekordtitelträger des Turniers. © dpa

Rafael Nadal triumphierte bislang nur 2009 in Australien, obwohl er danach noch drei Mal im Finale von Melbourne stand (zuletzt 2017). Im vergangenen Jahr unterlag er Roger Federer in einem Fünf-Satz-Thriller mit 4:6, 6:3, 1:6, 6:3 und 3:6. © dpa

2014 konnte sich Stanislas Wawrinka in Australien überraschend in die Siegerliste des"Happy Slams" eintragen und seinen ersten Grand-Slam-Erfolg verbuchen. Im Finale schlug er Rafael Nadal in vier Sätzen, nachdem er im Viertelfinale bereits Novak Djokovic ausgeschaltet hatte. Durch seinen Sieg rückte er erstmals auf Platz drei der Weltrangliste vor. Inzwischen konnte Wawrinka auch schon die French Open (2015) und die US Open (2016) gewinnen. © imago/Schreyer