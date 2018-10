Vor versammelter Mannschaft: Trainer pfeift Holland-Star Memphis Depay zusammen

Frank Rijkaard (1990): Im Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 1990 in Mailand spuckte Rijkaard Rudi Völler beim Stand von 0:0 an. Der argentinische Schiedsrichter Juan Carlos Loustau ordnete die Situation so ein, dass er Völler eine Mitschuld an dieser Tätlichkeit gab und beiden Spielern die Rote Karte zeigte und damit vom Platz stellte. Als sich Völler und Rijkaard daraufhin Richtung Kabine begaben, hielten die Fernsehbilder fest, wie Rijkaard nochmals in Richtung Völler spuckte. © Screenshot