Mentales Training auf dem Sofa: So will Hannover 96 den FC Bayern München schlagen

Um 11 Uhr hat 96 am Donnerstagvormittag auf dem Platz trainiert. Um aber die Bayern am Samstag (15.30 Uhr) zu besiegen, muss es ein bisschen mehr sein. André Breitenreiter setzt auf mentales Training und die Kraft der Bilder im Kopf der Spieler. „Abends zu Hause auf dem Sofa oder im Bett geht man das Spiel durch, mit den Situationen, die einen erwarten“, erklärt der 96-Trainer, „ich muss mir Bilder schaffen und vorstellen, wie der Ball im Netz zappelt und ich ihn reinschieße.“ "Bilder, die positive Energie geben" So hat er es in seine Spielerkarriere gehalten. Zweimal hat Breitenreiter immerhin für den HSV gegen die Bayern getroffen. Niclas Füllkrug, Hendrik Weydandt und Takuma Asano visualisieren sich demnach in ihren Wohnungen, wie sie Manuel Neuer den Ball ins Netz jagen oder köpfen. „Wie sieht der Jubel aus, wie freue ich mich mit den Mitspielern, wie ist die Atmosphäre im Stadion“, das sind weitere Vorschläge des Trainers, „das sind Bilder, die positive Energie geben und Vorfreude auslösen.“

Wenig Siege aber jede Menge außergewöhnliche Spiele: Die Highlights von Hannover 96 gegen Bayern München Dreimal gewinnt Hannover in den 1960er Jahren gegen Bayern München: Am 28. Januar 1967 sowie am 13. Januar und 7. Dezember 1968. Die Spiele finden alle in Hannover statt. Fotos gibt es aus dieser Zeit allerdings nur von einem 96-Gastspiel im Stadion an der Grünwalder Straße in München. Im Bild: Christian Breuer (96) und Gerd Müller (Bayern). ©

Videos auf dem iPad sollen Spielern helfen Als Hilfsmittel schickt 96 Videos über Stärken und Schwächen der Gegenspieler aufs das iPad, das jeder Profi vom Verein bekommen hat. „Ich muss mir Bilder schaffen, wie kann ich den Gegenspieler ausspielen, was sind Schwachpunkte, um sie auszunutzen“, sagt Breitenreiter. Abwehrspieler sollen sich an „Rettungstaten“ aus vergangenen Partien erinnern, „wie sie sich abgeklatscht haben, um sich zu pushen“. Waldemar Anton lässt dann wohl den Film im Kopf ablaufen, wie er den Ball gegen Hertha von der Linie kratzte. Maina als Tempo-Waffe gegen Bayern? Den 96-Stürmern wird auf ihrem iPad gezeigt, wie die in die Jahre gekommene Abwehr um Jerome Boateng in die Tempofalle gelockt werden kann. Düsseldorfs Dodi Lukebakio hat das mit seinem Dreierpack beim 3:3 in München vorgeführt. Wenn die Bayern das Spiel machen und hinten weit herausrücken, wird 96 Konterchancen über die schnellen Spieler bekommen. Linton Maina hat am Donnerstag wieder trainiert, er wäre eine Tempo-Waffe gegen die Münchner. Auch Weydandt und Takuma Asano gehören zu den schnelleren Spielern.

Die Offensiv-Abteilung dürfte wie beim 1:1 in Mainz aufgestellt werden – mit Asano hinter den kopfballstarken Spitzen Füllkrug und Weydandt. Der Japaner kann sich dann heute Abend auf seinem Sofa die Bilder von seiner Großchance zur 2:0- Führung in Mainz vor Augen rufen – sich dann allerdings vorstellen, dass er diesmal den Ball an Neuer vorbei ins Tor trifft – und nicht wie in Mainz frei am Torwart scheitert.

