"Mentalität gefragt": Hannover 96 setzt auf starke Emotionen

Der Manager steht hinter Trainer André Breitenreiter, der Präsident hat eine Jobgarantie ausgesprochen, die Fans sagen der Mannschaft trotz des Ärgers um 50+1 die volle Unterstützung zu. Eigentlich alles schön bei 96. Außer auf dem Platz und in der Tabelle. In Mainz muss am Sonnatg (15.30 Uhr) mal was her. Gern Punkte, mindestens aber eine gute Leistung. Dafür ist dem Coach besonders die Mentalität wichtig.

Erst im Training, am Sonntag in Mainz?

Breitenreiter ließ in dieser Woche mal etwas anders trainieren. Spaßige Wettkämpfe inklusive, für noch mehr Kommunikation und etwas Selbstvertrauen: „Wir wollen gemeinsam in die Lockerheit zurückfinden. Uns als Mannschaft kleine Ziele setzen und die erreichen, um das Positive im Kopf zu vermitteln.” Erst im Training, am Sonnatg in Mainz? Breitenreiters Plan: „Wir bringen die Mannschaft auf den Platz, die am stabilsten ist. Unabhängig von der Qualität ist dann auch Mentalität gefragt. Wir haben nur als Team eine Chance.”