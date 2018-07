Vertrag aufgelöst! Mergim Mavraj stichelt zum Abschied gegen den HSV

Zweitligist Hamburger SV und Abwehrchef Mergim Mavraj gehen ab sofort getrennte Wege. Wie der 31 Jahre alte Innenverteidiger am Dienstag via Instagram mitteilte, haben beide Seiten ihren noch bis 2019 gültigen Vertrag vorzeitig aufgelöst. Auch der Verein Bestätigung die Trennung. Der albanische Nationalspieler soll dafür laut Medienberichten rund 300 000 Euro Abfindung erhalten und ist mit sofortiger Wirkung frei für andere Klubs. An dem Profi sollen die Zweitligisten Deportivo La Coruna aus Spanien und Brescia Calcio aus Italien interessiert sein.