Ex-HSV-Abwehrchef Mergim Mavraj: Comeback in der 2. Liga beim FC Ingolstadt

Zweitliga-Schlusslicht FC Ingolstadt hat für den Abstiegskampf den früheren Bundesliga-Spieler Mergim Mavraj verpflichtet. Wie die Schanzer am Donnerstag mitteilten, kommt der 32 Jahre alte Abwehrspieler von Aris Saloniki aus Griechenland und erhält einen Vertrag bis zum Sommer 2020. Der Linksfuß wird am Freitag ins Trainingslager des FCI nach Alicante in Spanien nachreisen.