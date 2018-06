Unterstützung von ganz oben: Merkel spricht sich für Gündogan und Özil aus

Thomas Müller 2010, James Rodriguez 2014 – Fussball-Weltmeisterschaften haben schon so manchen Shootingstar hervorgebracht. Auch bei der WM in Russland brennen viele verheißungsvolle Talente darauf, sich auf der Weltbühne zu beweisen. Wir zeigen, welche Nachwuchsstars ihr kennen müsst. Klickt euch durch die Galerie! © Getty Images/Montage

Florian Thauvin (25, Frankreich): Bei Olympique Marseille hat Thauvin in der vergangenen Saison (endlich) den Durchbruch geschafft. Ganze 22 Tore in 35 Ligaspielen stehen für ihn zu Buche – zweiter in der Torschützenliste der Ligue 1. Mit OM schaffte er es außerdem ins Finale der Europa League, wo Atletico allerdings eine Nummer zu groß war. Kann er sich jetzt in der starken französischen Truppe behaupten? © imago/PanoramiC

Thomas Lemar (22, Frankreich): Der Linksaußen war vergangenes Jahr Teil der starken Mannschaft des AS Monaco, die bis ins Halbfinale der Champions League vordrang. Wie um seine Teamkollegen riss sich auch um ihn daraufhin dem Vernehmen nach halb Europa. Er ist geblieben und war bei den Monegassen auch in dieser Saison unumstrittener Stammspieler – wenn auch nicht mehr ganz so herausragend. © imago/PanoramiC

Gabriel Jesus (21, Brasilien): Der junge Brasilianer zeigte schon bei Olympia 2016 sein großes Können. Manchester City ließ sich den Stürmer daraufhin 32 Millionen Euro kosten. In der vergangenen Saison hat er immerhin 17 Tore in 38 Pflichtspielen geschossen. Bei der WM wird er Brasiliens Sturmspitze bilden. © imago/MIS

Gelson Martins (Portugal): Der flinke Rechtsaußen hat sich bei Sporting Lissabon in den Fokus internationaler Topklubs gespielt und wird inzwischen schon mit den Granden des europäischen Fußballs in Verbindung gebracht. Die WM ist das erste große Turnier des 23-Jährigen. © 2017 Getty Images

André Silva: Dass die portugiesische Nationalmannschaft nicht einzig und allein von Cristiano Ronaldo abhängt, hat sie bereits im EM-Finale bewiesen. Dass es dennoch schwierig wird, „CR7“ zu ersetzen, wenn er irgendwann aufhört, ist klar. Neben Gelson Martins ist André Silva die größte Hoffnung für die Nachfolge. Seit der vergangenen Saison arbeitet der 22-Jährige daran beim AC Mailand. © Getty Images.

Rodrigo Bentancur (Uruguay): Obwohl er erst 20 Jahre alt ist, gehört Bentancur bei Juventus im Mittelfeld schon zum erweiterten Stammpersonal. In der „Celeste“ ist er bereits in der Startelf angekommen und wird auch in Russland das Mittelfeld ordnen. © 2017 Getty Images

Giovani Lo Celso (Argentinien): Der zentrale Mittelfeldspieler ist erst 22. Trotzdem hat er in der vergangenen Saison schon 48 Pflichtspiele im Starensemble von Paris Saint-Germain gemacht. Im französischen Pokalfinale erzielte er sogar den wichtigen Führungstreffer. Bei der WM möchte Trainer Jorge Sampaoli, dass Lo Celso „Klarheit, Intelligenz und Überraschung“ ins argentinische Spiel bringt. © 2018 Getty Images

Piotr Zielinski (Polen): Mit dem SSC Neapel hätte der 24-Jährige in der abgelaufenen Saison um ein Haar die erste Meisterschaft seit 28 Jahren gewonnen. In der mit Stars gespickten Truppe um Dries Mertens und Lorenzo Insigne bildet er zusammen mit Jorginho die Doppel-Sechs. Bei der WM ist er hinter Robert Lewandowski einer der größten Stars Polens. © 2017 Getty Images

Jordan Pickford (England): Torhüter? England?! Neuerdings ist das tatsächlich kein Widerspruch mehr. Mit dem 24-jährigen Pickford vom FC Everton hütet jetzt nämlich ein wirklich starker Keeper den englischen Kasten. Es scheint so, als bliebe England diesmal von einer Torwartblamage Torhüter? England?! Neuerdings ist das tatsächlich kein Widerspruch mehr. Mit dem 24-jährigen Pickford vom FC Everton hütet jetzt nämlich ein wirklich starker Keeper den englischen Kasten. Es scheint so, als bliebe England diesmal von einer Torwartblamage à la Robert Green verschont. Pickford ist sogar so talentiert, dass der FC Bayern ihn dem Vernehmen nach auf dem Zettel hat, um eines Tages Manuel Neuer zu ersetzen. © Getty Images

Marcus Rashford (England): Stammspieler bei Manchester United, 65 Millionen Euro Marktwert, Englands größte Hoffnung – auf dem 20-Jährigen lastet riesiger Druck. Zweifelsohne ist er aber auch eines der größten europäischen Talente. Mit der talentierten englischen Mannschaft um Dele Alli und Harry Kane will der Angreifer endlich die Sehnsüchte nach einem WM-Titel stillen. © 2018 Getty Images

Alex Iwobi (Nigeria): Gegen starke Konkurrenz hat sich der 22-jährige Flügelstürmer beim FC Arsenal durchgesetzt und war in der letzten Saison von Arsene Wenger Stammspieler. Bei den „Super Eagles“ ist er eines der Aushängeschilder unter dem deutschen Trainer Gernot Rohr. © imago/ZUMA Press

Sergej Milinkovic-Savic (Serbien): Der U20-Weltmeister von 2015 ist sowohl bei Lazio Rom als auch in der Nationalmannschaft die treibende Kraft. Mit einigen Glanzleistungen in der abgelaufenen Serie-A-Saison hat er sich bei den europäischen Topklubs zur heißen Ware gemacht. Gegen Brasilien, Costa Rica und die Schweiz wird es für Serbien besonders auf ihn ankommen, wenn die Gruppenphase überstanden werden soll. © imago/Aleksandar Djorovic

Luka Jovic (Serbien): Auch der von Benfica Lissabon an Eintracht Frankfurt ausgeliehene Jovic ist Teil der hochtalentierten Generation in Serbien. In der abgelaufenen Bundesliga-Saison hat er mit acht Toren in 22 Spielen sein Können bereits unter Beweis gestellt. Nun darf sich der erst 20-Jährige Mittelstürmer auch in Russland zeigen. © 2018 Getty Images

Youri Tielemans (Belgien): Der 21-Jährige mit dem Hammerschuss wechselte vor der vergangenen Saison für 25 Millionen Euro vom Heimatverein Anderlecht zur AS Monaco. Seine Distanzschüsse bieten immer wieder Anlass für Internetvideos, bei denen einem das Wasser im Mund zusammenläuft ( Der 21-Jährige mit dem Hammerschuss wechselte vor der vergangenen Saison für 25 Millionen Euro vom Heimatverein Anderlecht zur AS Monaco. Seine Distanzschüsse bieten immer wieder Anlass für Internetvideos, bei denen einem das Wasser im Mund zusammenläuft ( zum Beispiel dieses hier ). Im belgischen WM-Kader erhielt er im Mittelfeld sogar den Vorzug vor Roma-Star Radja Nainggolan. © 2017 Getty Images

Hirving Lozano (Mexiko): Der junge Mexikaner, der bei der PSV Eindhoven spielt, sprüht förmlich vor Spielfreude. Schnell, dribbelstark, torgefährlich – wenn man ihm beim Fußballspielen zuguckt, werden Erinnerungen an den jungen Lionel Messi wach. Und auch wenn er wohl nicht ganz an das Niveau des Argentiniers herankommen wird, beim deutschen Gruppengegner Mexiko wird er allemal begeistern können. © imago/Belga

Amine Harit (Marokko): Der 20-Jährige Schalker wurde gerade erst zum besten Nachwuchsspieler der vergangenen Bundesliga-Saison gewählt. Nun geht es für ihn mit Marokko zur WM. Dabei kann der marokkanische Verband von Glück reden, dass er ihn hat– denn: Harit spielte in der Jugend noch für den französischen Verband. © imago/VI Images

Marco Asensio (Spanien): Bei Real Madrid spielt er zwar regelmäßig, in den ganz großen Spielen dürfen aber meist (noch) andere ran. Dennoch: Asensio ist wohl das vielversprechendste Talent des spanischen Fußballs, für Bayerns Javi Martinez sogar „das größte Talent in ganz Europa“. Bei Spanien gehört der 22-Jährige zum Stammpersonal, die WM könnte jetzt seinen ganz großen Durchbruch bringen. © 2018 Getty Images

Aleksey Miranchuk (Russland): Auch in den Reihen des Gastgebers findet sich ein großes Talent. Der 22-jährige „Zehner“ war gerade beim Double-Gewinn mit Lokomotive Moskau einer der Leistungsträger. Auch bei der WM darf er jetzt ran – übrigens gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Anton, der ihm in der Abwehr den Rücken frei hält. © 2017 Getty Images

Ante Rebic (Kroatien): Spätestens seit er Eintracht Frankfurt mit seinen zwei Toren gegen den FC Bayern zum Pokalsieger gemacht hat, ist das Talent des 24-Jährigen in Deutschland allseits bekannt. Bei der WM kann der schnelle und körperbetont spielende Linksaußen sich jetzt auch auf der Weltbühne präsentieren. © Getty Images