Mertes Homecoming: Die Kader für das Abschiedsspiel von Per Mertesacker stehen fest

Das Transferfenster für "Mertes 96-Freunde" und "Pers Weltauswahl" ist geschlossen, die Mannschaften für das Abschiedsspiel von Per Mertesacker stehen fest. Wir werfen schon einmal einen Blick darauf, wie die Kader der beiden Teams am 13. Oktober aussehen. So viel sei verraten: Es sind einige Hochkaräter mit dabei.