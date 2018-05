Mertesacker zum Abschiedsspiel: "Das ist relativ schnell explodiert"

"In erster Linie ging es für mich darum, nach zehn Jahren in der Nationalmannschaft das Ende dieses Kapitels selbst zu bestimmen" – Per Mertesacker trat im August 2014 aus der Nationalmannschaft zurück. Wir blicken zurück auf eine Karriere von Pattensen bis Rio.

