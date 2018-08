Mertesacker im Interview (Teil 1): "Ich bin in solchen Situationen nahe am Wasser gebaut"

Ich glaube schon. Ich fühle und spüre, dass ich den richtigen Zeitpunkt erwischt habe, um aufzuhören. Das war schon in der Nationalmannschaft so. Das Kapitel mit dem Spiel in Hannover abzuschließen und davon berührt zu sein, darauf freue ich mich. Das war schon im kleinen Rahmen bei Arsenal so beim letzten Spiel. Noch mal auf den Platz zu laufen, gefeiert zu werden, da schluchzt man schon.

Ich denke schon. Bei Arsenal ist das ein großer Betrieb. Wir haben viele Abteilungen, das betrifft Analyse, Scouting, medizinische Abteilung und Trainerschaft. Das alles in einem Rahmen, in dem ich 150 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit führen muss – und über 250 Jugendliche von U9 bis U23. Das zu überblicken und zu führen, die Abläufe kennenzulernen und Ideen einzubringen, wird mich sehr beschäftigen.

Wofür stehen Sie denn?

Für harte Arbeit, dazu in meiner Profikarriere auch immer für Teamarbeit und auch dafür, funktionierende Beziehungen aufzubauen. Ich habe als Weltmeister eine gewisse Reputation, aber wenn man langfristig eine Marke hinterlassen will, muss man das mit Inhalt füllen. Wie wichtig Bildung ist, wie wichtig die Eltern sind, sie gleich mit ins Boot zu nehmen.

Haben Sie auch eine Erfolgsquotenvorgabe? In Hannover sollte pro Jahr ein Talent zum Profi werden.

Ein Profi in zwei Jahren. Aber mit solchen Zahlen kann ich nichts anfangen. Die Herausforderungen sind groß für junge Spieler, die sehr früh viel Geld verdienen und gehypt werden. Das Ziel ist das Training in der ersten Mannschaft. Aber es gibt mehr Jugendliche, die verletzt ausscheiden oder keinen Vertrag bekommen. Ich kann da auf eine Statistik verweisen – von all den Kindern, die mit neun Jahren in die Akademie kommen, schafft es nur ein Prozent in den Profifußball. Fünf von sechs spielen mit 21 keinen Fußball mehr. Das ist unser System, darum sind Bildung und Schule so wichtig. Sie verdienen als junge Spieler im sechsstelligen Bereich, dann ist es plötzlich vorbei – und wir müssen uns fragen: Wie können wir sie in die Gesellschaft integrieren? Wenn Neunjährige in die Akademie kommen und sagen, Schule ist zweitrangig, dann ist das der falsche Weg.