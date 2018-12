Skandal-Video aufgetaucht: Mesut Özil bewusstlos? Disco-Ärger um Arsenal-Stars - Aubameyang dabei!

Riesenwirbel um die Fußballstars des FC Arsenal. Wie die britische Sun berichtet, nahmen viele der Profis des Premier-League -Topklubs im August 2018 - kurz vor dem Saisonstart - an einer Party in einer Disco im Londoner West End teil, die ziemlich ausartete.

Özil? "Er rutschte den Sitz herunter"

Ein Arsenal-Sprecher wird in der Zeitung zitiert: "Die Spieler werden darauf angesprochen werden und an ihre Verantwortung als Vertreter des Klubs erinnert."

Die Einnahme von Lachgas kann böse Folgen haben

Was zunächst lustig klingt, kann böse Folgen haben. Der eingeatmete Stoff kann sogar töten! Luftballons gefüllt mit Distickstoffmonoxid sind aktuell vor allem im Londoner Nachtleben sehr angesagt. Sie werden als legal eingestuft, doch inhaliert man zu viel davon, kann dies gefährlich werden. Wie die britische Daily Mail erfahren haben will, starben in Großbritannien zwischen 2006 und 2012 angeblich 17 Menschen an den Folgen des Konsums von Distickstoffmonoxid.

Zur Erklärung: Lachgas wird eigentlich als Narkosemittel eingesetzt. In kleinen Dosen stillt es den Schmerz, in höheren Dosen betäubt es. Sicherlich nicht das richtige Mittel für einen Profifußballer.

Gegen vier Uhr am morgen soll die Party ungefähr zu Ende gewesen sein. Am darauffolgenden Wochenende verlor der FC Arsenal das Heimspiel gegen Manchester City mit 0:2 - kein Wunder.