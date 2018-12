Bericht: Mesut Özil vor Real-Rückkehr – tauscht ihn Arsenal für Isco ein? 

Das englische Blatt The Independent schreibt nun davon, dass Özil gar Teil eines Tauschgeschäfts seines Vereins mit Real Madrid werden könnte. Hintergrund: Der Premier-League-Klub soll angeblich heiß auf Real-Star Isco sein. Um ihn nach London zu lotsen, könnte Özil verrechnet werden und zu den Königlichen zurückkehren, für die er bereits in der Vergangenheit spielte.

Madrid soll angeblich 110 Millionen Euro für Isco fordern, der FC Arsenal müsste wohl Özil plus einer zusätzlichen Summe an die Madrilenen abgeben.

Emery will von Özil-Abgang nichts wissen

Arsenal-Coach Emery will davon allerdings nichts wissen: "Wir brauchen Mesut Özil. Ich will von jedem Spieler mit guter Mentalität, dass er uns hilft und seine Qualität einbringt", sagte er und antwortete auf die Frage, ob Özil noch eine Zukunft bei Arsenal habe: "Ja, warum nicht?"

Özils Vertrag in London läuft noch bis 2021. In dieser Saison stand der 30-Jährige in 26 Pflichtspielen nur elfmal in der Startelf - auch wegen Rückenproblemen.