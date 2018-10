Was will uns Mesut Özil mit diesem Tweet sagen? 

Über kaum einen anderen deutschen Fußballer wurde in diesem Sommer so viel diskutiert wie über Mesut Özil. Der Profi vom FC Arsenal aus London spielte - genau wie ein Großteil der deutschen Nationalmannschaft - eine schwache WM in Russland. Dazu der Ärger um sein Foto mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Özil trat nach dem Turnier zurück.

Am Dienstagnachmittag twitterte Özil dann mal wieder: "Don't judge my path if you didn't walk my journey." - Übersetzt: "Beurteile nicht meinen Weg, wenn du die Reise nicht selbst gegangen bist."

Dazu twitterte er ein Foto von sich im Arsenal-Shirt, unter dem Arm eine schwarze Tasche.