Mesut Özil nur Zuschauer: Darum setzt Arsenal-Trainer Unai Emery nicht auf den Ex-Nationalspieler

„Es war eine taktische Entscheidung, weil ich dachte, dass die Spieler, die heute bei uns waren, die beste Wahl für dieses Spiel waren“, erklärte der Arsenal-Coach die Nicht-Nominierung auf der Internetseite des Klubs. Özil verpasste im Dezember drei Liga-Partien mit Rückenproblemen. Immerhin durfte er in der Premier League zuletzt für 20 Minuten beim FC Southampton sowie in der Europa League beim unwichtigen Spiel gegen Qarabag Agdam ran. Jetzt folgte ein Rückschlag.

Transfer von Mesut Özil? Das sagt Arsenal-Legende Per Mertesacker

Um den Ex-Nationalspieler gab es in den vergangenen Wochen immer wieder Gerüchte über einen Wechsel. Emery ging den Fragen über die Zukunft von Özil bei den Gunners aus dem Weg. „Wir haben ein schwieriges Spiel gegen Burnley und werden jeden Spieler im Training neu einschätzen. Ich denke an Samstag und nicht an eine andere Situation“, sagte der 47-jährige Spanier.