Uli Hoeneß lässt erneut kaum ein gutes Haar an Mesut Özil und kritisiert den Ex-Nationalspieler scharf. Schon aus sportlichen Gründen hätte der Arsenal-Profi bei der WM nichts zu suchen gehabt.

Uli Hoeneß hat sich Ex-Nationalspieler Mesut Özil erneut vorgeknöpft und den Mittelfeldspieler scharf kritisiert. "Ich beobachte den Spieler schon lange und er ist ein gut vermarktetes Produkt, das ihn viel besser darstellt, als er ist. Das ist für mich der einzige große Vorwurf", sagte der Bayern-Präsident in der Sky-Sendung "Wontorra - der Fußball-Talk". Hoeneß betonte, dass Özil unabhängig von der Erdogan-Affäre keinerlei Anspruch auch die Teilnahme an der WM in Russland gehabt habe.

"Wäre Löw häufiger nach London zu Arsenal gefahren und hätte ihn sich vor Ort mal angeschaut, hätte er ihn wahrscheinlich aus sportlichen Gründen nicht mitgenommen und dann hätten wir uns das ganze Theater erspart", meinte Hoeneß: "Es ist ein Wunder, dass er jetzt bei Arsenal Kapitän ist." Tatsächlich wird der Spielmacher auch in England zunehmend kritisch gesehen. Schon nach der Niederlage zum Saisonstart gegen Manchester City war Özil in den Medien hart angegangen worden. Beim 2:3 am Sonntag beim FC Chelsea wurde der 29-Jährige nach 68 Minuten ausgewechselt.

Hoeneß hält Rassismus-Vorwürfe für konstruiert

Auch die Rassismus-Vorwürfe von Özil in Richtung des DFB-Präsidenten Reinhard Grindel hält Hoeneß für konstruiert. "Da ist vonseiten Özil beziehungsweise von seinem Management das Thema Rassismus und Diskriminierung ins Spiel gebracht worden, um davon abzulenken, dass er eigentlich seit längerer Zeit nicht mehr gut Fußball spielt. Da wurde auch teilweise Haarspalterei betrieben. Ich fand es zum Beispiel unmöglich, dass der Bundespräsident eingeschaltet werden muss, um das Thema Gündogan und Özil zu lösen. Das ist mir doch ein bisschen zu hoch aufgehängt."

Der Ablauf der Özil-Erdogan-Affäre in Zitaten Mesut Özil ist nach langem hin und her um sein Foto mit dem türkischen Präsidenten Erdogan aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Doch wie hat sich die ganze Affäre eigentlich nochmal zugetragen? Der SPORTBUZZER rekonstruiert mit den wichtigsten Zitaten! © dpa/Twitter/Montage In einer ersten Reaktion verurteilte DFB-Präsident Reinhard Grindel das Foto am 14. Mai in einer Twitter-Meldung. © Getty/Montage Ebenfalls am 14. Mai reagierte Nationalmannschafts-Teammanager Oliver Bierhoff erstmals auf das Foto. Er stellte sich aber schützend vor seine beiden Spieler. © Getty/Montage Ilkay Gündogan reagierte in seiner ersten Reaktion (auch am 14. Mai) beschwichtigend. © Getty/Montage Am 19. Mai kam es dann zu einem Treffen von Özil und Gündogan mit dem deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Dieser wertete das Treffen hinterher positiv. © dpa/Montage Für den Bundestrainer war das Thema damit zu Beginn des Trainingslagers in Eppan während der WM-Vorbereitung erledigt, wie er am 24. Mai erklärte. © Getty Am 5. Juni auf dem Medientag während des Trainingslagers erklärte Ilkay Gündogan sich und musste auch eingestehen, dass ihn die Resonanz in der Öffentlichtkeit getroffen hat. Mesut Özil blieb dem "Mediaday" fern. © Getty/Montage DFB-Teammanager Oliver Bierhoff wollte die Debatte daraufhin - auf einer Pressekonferenz am 7. Juni - für beendet erklären. © Getty/Montage Doch so einfach konnte die Debatte nicht beendet werden. Am besten beweist das wohl dieses Statement der Bundeskanzlerin vom 8. Juni. © dpa/Montage Und auch Nationalmannschafts-Kapitän Manuel Neuer bestätigte am 17. Juni, dem Tag des vergeigten WM-Auftakts gegen Mexiko in einem Interview noch, dass die Affäre sogar innerhalb der Mannschaft ein Problem gewesen war. © Getty/Montage Wenigstens während des Turniers kehrte in der Causa dann zwischenzeitlich Ruhe ein. Erst nach dem Turnier kam das Thema wieder auf. In einem Interview am 5. Juli warf Oliver Bierhoff die Frage auf, ob man Mesut Özil hätte zuhause lassen müssen. © Getty/Montage Mesut Özils Vater stellte sich nach dieser Kritik am 8. Juli schützend hinter seinen Sohn. © imago/Montage Doch ebenfalls am 8. Juli bestärkte DFB-Präsident die Aufforderung, dass Özil sich äußern möge, noch einmal. © Getty/Montage Unter anderem wohl auch deswegen teilte Mesut Özil dann am 22. Juli in einer dreiteiligen englischen Erklärung auf Twitter seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft mit. Außerdem teilte er einen Rundumschlag gegen den DFB, die Medien, seine Sponsoren und insbesondere Reinhard Grindel aus. © Getty/Twitter/Montage Den Rassismus-Vorwurf wollte der DFB allerdings nicht auf sich sitzen lassen. In einem Statement zu Özils Erklärung bedauerte der DFB am 23. Juli zwar den Rücktritt des Nationalspielers, wies aber jegliches rassistisches Zuschuldenkommen entschieden zurück. © Getty/Montage Auch DFB-Präsident Reinhard Grindel persönlich äußerte sich am 26. Juli noch einmal zu den Vorwürfen. Auch er wies den Rassismus-Vorwurf zurück und bekundete, dass ihn Özils Kritik getroffen habe. Außerdem gestand er ein, dass er rassistischen Ressentiments öffentlich früher hätte entgegentreten sollen. © Getty/Montage

Hoeneß weiter: "Wenn ich Führungskraft bin, dann entscheide ich, ob er zur WM fährt oder nicht. Vielleicht hätte man unter dem Aspekt Erdogan zwischen der sportlichen Führung und den Spielern diskutieren sollen, ob das nicht die ganze Mannschaft dermaßen belastet, dass es klüger gewesen wäre, beide nicht mitzunehmen." Der DFB habe die gesamte Thematik "lange Zeit falsch eingeschätzt". Hoeneß: "Man hätte Özil dazu zwingen müssen, eine Erklärung abzugeben. Aber das ohne Erklärung laufen zu lassen, war wahrscheinlich der größte Fehler überhaupt." Grindel hatte zuvor in der Bild am Sonntag eingestanden, in dem Fall nicht in allen Aspekten richtig gehandelt zu haben.