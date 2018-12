Ist "Fortnite" verantwortlich für die Özil-Verletzung? Das sagt Arsenal-Trainer Emery

Anzeige

Mesut Özil hat keine einfachen Wochen hinter sich. Der Weltmeister steht beim FC Arsenal in der Kritik und plagt sich noch dazu seit Wochen mit einer mysteriösen Verletzung herum. Sein letzter Einsatz datiert vom 11. November - seitdem ist der Superstar mit Ausnahme eines Gastspiels auf der Bank von der Bildfläche verschwunden. Offiziell fehlt Özil wegen hartnäckigen Rückenproblemen, die einem Medienbericht zufolge von exzessivem Spielen des Videospiels "Fortnite" herrühren soll.

Auf der Pressekonferenz vor Arsenals Europa-League-Heimspiel gegen Qarabag am Donnerstag (21 Uhr) sprach Trainer Unai Emery über die Gerüchte um Özil, der sogar mit einem Abschied aus London in Verbindung gebracht wird - und stellt dem 30-Jährigen ein Comeback in Aussicht.

Comeback? Mesut Özil kann gegen Qarabag spielen

"Morgen wird er Teil der 18 Spieler sein, die ich für den Kader nominiere", erklärte Emery. Allein das ist schon eine Meldung wert, denn zuletzt fehlte Özil wettbewerbsübergreifend vier Mal in Serie. Emery: "Ich werde entscheiden, ob er von Beginn an spielt oder während des Spiels in den 90 Minuten zum Einsatz kommt." In dieser für ihn verkorksten Saison kam der Topverdiener der Londoner (etwa 400 000 Euro pro Woche) lediglich in zwölf Partien zum Einsatz. Dabei schoss er vier Tore und legte nur einen Treffer für einen Teamkollegen auf - das 3:1 durch Pierre-Emerick Aubameyang im Oktober gegen Leicester. Sein Anteil an der ungeschlagenen Serie der "Gunners" (21 Spiele) ist eher gering. Gegen Bournemouth setzte Emery Özil Ende November aus taktischen Gründen auf die Bank - eine Demütigung.

Seit Tagen kursieren Gerüchte, Özils anhaltende Verletzungsprobleme würden vom "Fortnite"-Zocken herrühren Özil hat beim Survival-Game mehr als 600 Siege errungen - das belegen die öffentlich sichtbaren Statistiken. In Summe soll Özil mehr als 72 Tage "Fortnite" gespielt haben. Sportmediziner Ingo Froböse behauptet in der Bild, dass exzessives Zocken des Spiels ursächlich sein kann für die Rückenprobleme, an denen der Weltmeister (92 Länderspiele/23 Tore) seit Monaten laboriert. Emery bleibt skeptisch, beantwortete die konkrete Nachfrage eines Journalisten schlicht mit: "I don't know" - das wisse er nicht.