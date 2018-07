Arsenal-Trainer Unai Emery: So werde ich Mesut Özil helfen

Der neue Arsenal-Trainer Unai Emery hat Mesut Özil nach der Erdogan-Affäre und dem WM-Debakel mit der deutschen Nationalmannschaft sein volles Vertrauen ausgesprochen. "Für uns ist Mesut ein sehr wichtiger Spieler. Wir wollen ihm helfen, dass er sich bei uns gut und wohl fühlt", wird der Spanier in mehreren englischen Medien zitiert: "Die Nationalmannschaft hat nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt, aber jetzt ist er erstmal im Urlaub. Dort soll er sich erholen und entspannen, um mit einem freien Kopf zu uns zurückzukehren." Der Coach weiter: "Ich will ihm und der ganzen Mannschaft dabei helfen, noch besser zu werden."

Erdogan-Debatte und WM-Debakel: Per Mertesacker bietet Mesut Özil Hilfe an

Emery war im Sommer von Paris St. Germain zu den Londonern gekommen und hatte dort Klub-Urgestein Arsene Wenger als Trainer abgelöst. Kritik an Özils Leistungen in der vergangenen Premier-League-Saison wollte der 46-Jährige nicht gelten lassen: "Das vergangene Jahr war für die gesamte Mannschaft schwierig - nicht nur für Mesut. Platz sechs in der Liga, war nicht das, was man sich erhofft hatte." Er wolle Özil und allen anderen Spielern nun vor allem mit guter und harter Arbeit zu altem Selbstvertrauen und alter Leistungsstärke zurückverhelfen.