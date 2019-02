Ex-Nationalspieler kritisiert Mesut Özil beim FC Arsenal: "Langsam wird es peinlich"

Was ist nur mit Mesut Özil los? In der aktuellen Saison wirkt der ehemalige deutsche Nationalspieler wie abgetaucht. Immer wieder fehlt der 30 Jahre alte Deutsche seinem Premier-League-Klub FC Arsenal verletzt. Und selbst, wenn Özil fit ist, schafft er es immer öfter nicht in der Kader von Arsenal-Trainer Unai Emery. Auch aktuell nicht. Woran es diesmal liegt? Offiziell führen die Londoner keine Erklärung über das Fehlen von Özil bei der peinlichen 0:1-Pleite der Gunners in der Europa League gegen BATE Borisov an. Trainer Emery sagte nur knapp: "Wir sind nur mit Spielern angereist, die spielen können. Sokratis hat gerade erst das Training aufgenommen - bei Özil ist es das Gleiche." Nun hat mit Martin Keown, von 1993 bis 2004 Arsenal-Profi, ein TV-Experte klare Worte zum Fall Özil gefunden.