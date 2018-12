Mesut Özil könnte Transfer-Flucht vom FC Arsenal planen - Neuer Verein im Spiel?

Anzeige

Mesut Özil und der FC Arsenal: Ist diese einstige Liebesbeziehung schon wieder zu Ende? Laut einem Bericht der englischen Boulevardzeitung The Sun könnte der ehemalige deutsche Nationalspieler eine Transfer-Flucht aus London planen. Aktuell kommt Özil beim FC Arsenal nicht zum Zug. Auch einen möglichen neuen Klub bringt die Zeitung ins Spiel: Inter Mailand!

Özil beim FC Arsenal auf dem Abstellgleis?

Özil hatte am Sonntag bereits sein drittes Spiel in Folge beim FC Arsenal verpasst. Offiziell, so sein Trainer Unai Emery, habe er im Derby gegen Tottenham (4:2) wegen "Rückenbeschwerden" gefehlt. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall wollte er erst gar nicht über Özil sprechen: "Es ist ein guter Tag, um über die Spieler zu sprechen, die gespielt haben."

In der Woche zuvor verpasste Özil das Premier-League-Spiel gegen den AFC Bournemouth - obwohl er topfit war. Er saß die vollen 90 Minuten auf der Bank. "In der Formation, in dem wir derzeit spielen, ist es schwieriger, einen Platz für Özil zu finden", sagte Emery. Eine Ohrfeige für den 30-Jährigen. Emery traut dem 30-Jährigen offenbar nicht zu, das physisch anspruchsvolle Spiel von manchen englischen Mannschaften mitgehen zu können. Der Coach: "Wir glaubten, dass wir heute besser spielen können, in einem physisch sehr fordernden, intensiven Spiel. Aber jeder Spieler ist wichtig."

Transfer? Arsenal könnte Özil-Gehalt einsparen

Jetzt könnte es Özil reichen. Die englische Zeitung spekuliert, dass sich bereits im Winter eine Trennung anbahnen könnte - und einzig Inter Mailand von den potenziellen Interessenten das Özil-Gehalt von umgerechnet 395.000 Euro zahlen könnte. Laut der Zeitung könnte Özils hohes Gehalt auch ein Grund sein, warum er bei den "Gunners" momentan nicht zum Zug kommt. Arsenal könnte das bei einem Özil-Transfer eingesparte Geld für jüngere Nachwuchstalente verwenden.