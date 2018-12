Der Rücktritt von Mesut Özil aus der Nationalmannschaft löste jede Menge Wirbel aus: Rassismus-Vorwürfe gegen DFB-Boss Reinhard Grindel, der Bruch mit dem Verband - und am Ende auch mit Joachim Löw. Der Bundestrainer bemühte sich dennoch um ein weiteres Gespräch mit dem Weltmeister von 2014, wurde bei einem Besuch auf dem Vereinsgelände des FC Arsenal im vergangenen September aber abgewiesen. Will der 58-Jährige in diesem Jahr einen dennoch einen weiteren Versuch starten? „Nein. Im Moment ist das nicht geplant“, sagte Löw im Interview mit der Bild-Zeitung.

Özil war nach dem WM-Aus in diesem Sommer aus dem Team zurückgetreten. Er fühlte sich vom DFB in der Affäre um die Fotos mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan alleingelassen und äußerte in einer dreiteiligen Social-Media-Botschaft im Juli Rassismusvorwürfe gegen den Verband.