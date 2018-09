Joachim Löw hat sich nach dem 0:0 der deutschen Nationalmannschaft zum Auftakt der Nations League gegen Weltmeister Frankreich noch einmal zum Rücktritt von Mesut Özil aus dem DFB-Team geäußert - und dabei deutlichere Worte als bisher in Richtung seines langjährigen Lieblingsschüler gerichtet. Auf die Frage, wann er den Draht zu Özil verloren habe, antwortete der Bundestrainer im ZDF: "Das würde ich auch gerne wissen. Ich hätte mir gewünscht, dass er mich persönlich anruft. Menschlich bin ich enttäuscht."

Löw war über den Rücktritt seines Spielmachers einzig von dessen Berater telefonisch informiert worden. Mit dem Profi des FC Arsenal persönlich gab es seit dem Vorrunden-Aus bei der WM keinen Kontakt mehr. Der Bundestrainer will die Situation nun nicht einfach auf sich beruhen lassen. "Ich werde wieder mal die Initiative ergreifen. Nach den Länderspielen werde ich das tun", sagte Löw, der Özil im Februar 2009 zum Debüt in der Nationalmannschaft verholfen und dem Spielmacher auch in schwierigen Phasen stets die Treue gehalten hatte.