Mesut Özil muss sich in England erneut harte Kritik gefallen lassen. Absender dieses Mal: Emmanuel Petit. Der französische Welt- (1998) und Europameister (2000) sieht den Arsenal-Spielmacher in einem andauernden Leistungsloch und fällt ein vernichtendes Urteil."Ich bin eigentlich ein großer Fan von ihm, aber seit zwei Jahren ist er nur noch ein Geist", wird der 48-Jährige von paddypower.com zitiert: "Wo ist der Özil, der einer des besten Spieler war und so viele Vorlagen gegeben und Tore erzielt hat? Ich glaube, er hat auf dem Platz einfach die Lust verloren. Sie ist nicht mehr da."