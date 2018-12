Wirbel um Mesut Özil: Arsenal plant offenbar Ausleihe oder Verkauf

Der Sieg im Finale von Rio reservierte ihnen einen Platz in der DFB-Geschichte: die Weltmeister von 2014. Doch was machen die deutschen WM-Helden heute? ©

Özil passt nicht ins taktische System von Trainer Unai Emery

Kehrt Mesut Özil zurück in die Bundesliga?

Möglich wäre durch die Leih-Option auch eine Rückkehr in die Bundesliga - wenn Arsenal einen Teil des Gehalts übernimmt, wie es inzwischen nicht unüblich ist. Özil spielte von 2006 bis 2010 in der Bundesliga für den FC Schalke 04 und Werder Bremen in der heimischen Liga und absolvierte 101 Spiele, in denen er 13 Tore schoss. Im Sommer 2010 wechselte er für 18 Millionen Euro aus Bremen zu Real Madrid, drei Jahre später zog er zu Arsenal weiter.