In Singapur: So lief der erste offizielle Termin von Mesut Özil nach dem Rücktritt aus der Nationalmannschaft

Nach dem Wirbel und der Kritik rund um seinen Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft kehrt für Mesut Özil langsam wieder der Alltag beim FC Arsenal zurück. Am Mittwoch nahm der Mittelfeldspieler gemeinsam mit seinen Teamkollegen Reiss Nelson und Alex Iwobi an einem Fan-Event in Singapur teil. Neben einer Autogrammstunde im Vergnügungsviertel Clarke Quay stand auch eine Fragerunde auf dem Programm. Hierbei äußerte sich Özil jedoch nur zur Saisonvorbereitung der Gunners in Südostasien und den anstehenden Testspielen am Donnerstag gegen Atletico Madrid und drei Tage später gegen Paris St. Germain.. Auf Aussagen zu seinem via Twitter verkündeten DFB-Abschied verzichtete der 29-Jährige.