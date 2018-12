Mesut Özil: Erdogan-Klub Basaksehir meldet Interesse an Transfer an

Basaksehir-Präsident: "Würden alles tun, Özil zu holen"

Wie so häufig im vergangenen Jahr weiß allerdings kaum jemand, was Özil wirklich will - der 30-Jährige, der bei Arsenal mit 400 000 Euro pro Woche Topverdiener ist, in den Plänen von Trainer Unai Emery aber kaum eine Rolle spielt, hüllt sich in Schweigen. Das hatte er schon in der Aufarbeitung der Affäre um das Treffen mit Erdogan selbst so gehandhabt - im Gegensatz zu seinem Teamkollegen Ilkay Gündogan, der sich prompt reumütig zeigte. Özil möchte sich nicht äußern - nicht mal dem Bundestrainer gegenüber. Joachim Löw hatte sich nach Özils brisantem Rücktritt aus der Nationalmannschaft um ein klärendes Gespräch bemüht, war mit seinem Anliegen aber gescheitert.