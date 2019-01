Zweikampf der Woche: Soll Mesut Özil den FC Arsenal noch im Winter verlassen?

PRO: Ja, Mesut Özil sollte Karriere und Image retten!

von Florian Wichert, Head of Fußball und Sport bei t-online.de

Erst Rücken-, dann Knieprobleme – und zuletzt immer häufiger aus dem Kader gestrichen: Seit Anfang Dezember stand Mesut Özil nur noch in fünf von 14 Spielen des FC Arsenal auf dem Platz – und nur in einem über 90 Minuten. Trainer Unai Emery setzt auf andere - und Klublegende Petit unterstellt Özil, er warte auf den Ruhestand. Kurz: Özils Zeit bei Arsenal ist abgelaufen.

Für einen Verbleib gibt es nur ein echtes Argument. Das ist eine Zahl mit acht Stellen: Sein Gehalt von knapp 20 Millionen Euro in seinem Vertrag bis 2021. Und eigentlich gilt auch das nicht. Özil hat in seiner Karriere genug verdient. Will er mit seinen 30 Jahren noch mal angreifen, muss er eben auf viel Geld verzichten und den Verein wechseln.

Warum kehrt Özil nicht in die Bundesliga zurück? Was nach seinem unrühmlichen Abschied aus der Nationalelf unrealistisch klingt, würde womöglich nicht nur seine Karriere retten, es könnte auch ein Zeichen der Versöhnung sein und sein Image aufpolieren. Sein Ex-Verein Schalke könnte ihn gut gebrauchen.