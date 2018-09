Flucht vom FC Arsenal? Mesut Özil soll vor Türkei-Transfer stehen

Er hat für einen turbulenten Sommer gesorgt: Mesut Özil hielt die Presse gleich mehrfach in Atem: Zunächst mit seinen vieldiskutierten Fotos mit Türkei-Präsident Recep Tayyip Erdoğan, dann mit der schlechten WM 2018 - und schließlich mit dem DFB-Rücktritt in drei Akten per Pressemitteilung. Jetzt, wo wieder etwas Ruhe um Özil einzukehren schien, sorgt die türkische Zeitung Fotomac für Aufruhr in England: Mesut Özil könnte den FC Arsenal schon im Winter verlassen - in Richtung Fenerbahce Istanbul!