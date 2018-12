Transfer von Mesut Özil: FC Arsenal will Superstar wohl für Spottpreis verkaufen

Die Karriere von Mesut Özil ist seit der katastrophalen WM 2018 mächtig ins Stocken geraten. Seinem Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft folgt nun der Absturz beim FC Arsenal. Viermal in Folge stand Özil zuletzt nicht im Kader der „Gunners“ – offiziell wegen „Rückenproblemen“, allerdings gibt es bereits Gerüchte, dass sich der 30-Jährige beim „Fortnite“-Zocken am PC verletzt haben könnte. Schon vor seiner Verletzung verbannte Arsenal-Trainer Unai Emery Özil für 90 Minuten auf die Bank. „In der Formation, in der wir derzeit spielen, ist es schwieriger, einen Platz für Özil zu finden“, sagte Emery. Eine Ohrfeige für den 30-Jährigen.