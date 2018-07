Talent-Experte Erdal Keser zur Özil-Debatte: Deutsch-Türken werden dem DFB absagen

Talente mit deutschen und türkischen Wurzeln werden sich nach Ansicht von Erdal Keser in Folge des Falls Mesut Özil künftig eher gegen den DFB und für die Türkei entscheiden. Das sei „absolut“ so, erklärte der Ex-Profi, der bis 2014 als Leiter des Europa-Büros des türkischen Fußball-Verbandes (TFF) Spieler mit deutschen und türkischen Wurzeln für die TFF gewinnen sollte, im Interview der Deutschen Presse-Agentur: „Sie werden sich künftig nicht nur fragen müssen, was für sie zählt. Sie werden sich auch fragen müssen, ob sie für Deutschland solche Super-Leistungen bieten können und ein solch wichtiger Bestandteil der Mannschaft sein können, dass sie keine Akzeptanz-Probleme bekommen.“