Mesut Özil und die WM-Krise: Plötzlich geht es auch um die Karriere

Auch am Dienstag, am Tag der Abreise der deutschen Nationalmannschaft zum letzten Gruppenspiel gegen Südkorea in Kasan, war Mesut Özil wieder in den Schlagzeilen.

Diesmal ging es ausnahmsweise nicht um die Erdogan-Affäre, und auch nicht darum, ob ihn Bundestrainer Joachim Löw im "Endspiel" um den Achtelfinal-Einzug wieder in die Startelf nimmt. "Hat Özil etwa heimlich geheiratet?" fragte die Bunte. Dem Boulevard-Magazin war auf einem Foto, welches Özil nach dem 2:1-Sieg gegen Schweden aus der Kabine postete, folgendes aufgefallen: „An Mesuts linker Hand blitzt ein Ring! Besonders verdächtig: Seine Freundin Amine Gülse trägt einen ähnlichen Ring an der linken Hand.“

Internationale Pressestimmen: Kroos rettet Deutschland gegen Schweden Toni Kroos wurde beim knappen deutschen Sieg gegen Schweden zum Matchwinner. Der SPORTBUZZER hat die Stimmen der internationalen Presse gesammelt. © dpa Die Bild bejubelt den späten Sieg und das Traumtor von Toni Kroos. © Screenshot Die Schweden von Aftonbladet sind sauer: „Schweden wütend nach dem Match: Ekelhaftes Verhalten“ © Screenshot Das schreibt Sports Illustrated zum Spiel: "Deutschland rettet sein WM-Leben, aber der Weltmeister zeigt seine Verletzlichkeit" © Screenshot Die Daily Mail findet: „Kroos schießt Last-Minute-Siegtreffer um die Titelhoffnungen des Weltmeisters am Leben zu erhalten, nachdem Boateng die Rote Karte sah.“ © Screenshot The Guardian aus Großbritannien: „Toni Kroos bringt ein spätes Wunder, um die Schweden zu schocken“ © Screenshot Der Daily Mirror, ebenfalls britisch: „Real-Star Kroos feuert einen Last-Minute-Siegtreffer, um Löws Männer vom Abgrund zu retten“ © Screenshot As aus Spanien schreibt: „Kroos hat den Champion wiederbelebt“ © Screenshot Die Marca ähnlich: „Kroos rettet den Champion“ © Screenshot Auch die Schweiz hat das Spiel verfolgt. Blick schreibt vom „Drama-Sieg“. © Screenshot Kronenzeitung: Ein „dramatisches Finish“ sah man auch in Österreich. © Screenshot L’Équipe: „Das deutsche Wunder“ © Screenshot Gazzetta dello Sport: „Kroos trifft im Rampenlicht der 95. Minute und sichert den ersten Erfolg“ © Screenshot VG aus Norwegen blickt auf das Nachbarland Schweden und schreibt: „Die Deutschen retten sich“ © Screenshot Het Laatste Nieuws aus Belgien ist vom eigenen Team eher rasanten Offensivfußball gewohnt und schreibt: „Kroos gibt den Deutschen in der Nachspielzeit den Sieg gegen Schweden und hofft auf die nächste Runde“ © Screenshot Le Parisien aus Frankreich: „Misshandelte Deutsche schaffen den Drahtseilakt“ © Screenshot De Telegraaf aus den Niederlanden meldet: "Deutschland ist durch den Wahnsinn!" © Screenshot TV-Sender ESPN berichtet ebenfalls: "Toni Kroos' später Kracher bringt Deutschland nach dem Sieg gegen Schweden zurück in den Kampf um die Top 16" © Screenshot Mundo Deportivo aus Spanien: "Kroos hält Deutschland am Leben" © Screenshot France Football bietet eine "komplette Nachbesprechung" an, mit den "Gewinnern und Verlierern eines total verrückten Spiels zwischen Deutschland und Schweden" © Screenshot

So weit, so uninteressant. Und doch so bezeichnend. Özil interessiert, Özil polarisiert. Und dass wie kaum ein anderer deutscher Nationalspieler. 23,1 Millionen Follower hat Özil bei Twitter, 31 Mio. Fans bei Facebook – da kommt keiner ran. Kein Toni Kroos, kein Manuel Neuer. Allerdings bekommen die beiden auch weniger auf die Mütze.

Heftige Kritik von Matthäus und Basler

Lothar Matthäus vermutete in seiner Bild-Kolumne, dass sich "Özil im deutschen Trikot nicht wohlfühlt". Nach 92 Länderspielen mit 63 Torbeteiligungen. Mario Basler verglich Özils Körpersprache in einer TV-Sendung mit der "eines toten Froschs". Hart, aber unfair. Denn wer sich wirklich dem Spieler Mesut Özil auseinandersetzt, den kann eigentlich nur eines ärgern: Nämlich dass er aus seinen genialen Fähigkeiten nicht noch mehr rausholt.

Bei seinem Verein FC Arsenal gibt es einen Song über den deutschen Spielmacher, in dem es heißt: "Er ist Arsené Wengers Mann, besser als Zidané." In der Tat ist auch Özils Bilanz bei den "Gunners" eindrücklich: In 196 Spielen kommt er auf 37 Treffer und 71 Assists. Er ist der einzige deutsche Fußballer, der in den drei besten Ligen Europa – der Bundesliga, der Premier League und der Priméra Divison – bester Vorlagengeber war. Und er ist nicht nur Arsené Wengers Mann, sondern war auch der Liebling von José Mourinho bei Real Madrid. Und von Joachim Löw.

Deutschland in Noten: Die Einzelkritik zum Sieg gegen Schweden Die deutsche Nationalmannschaft hat bei der WM gegen Schweden den Sieg geschafft. Neuer, Kroos und Co. siegten in den Schlusssekunden – die WM-Chancen sind intakt. Der SPORTBUZZER hat die Noten der Spieler. © Getty Manuel Neuer - Note 2: 15. WM-Einsatz für den DFB-Kapitän. Der Torhüter parierte aus kurzer Distanz Bergs Schuss (12.), war beim Lob von Toivonen zum 0:1 machtlos. Später arbeitslos, rettete am Ende aber in höchster Not. © dpa Joshua Kimmich - Note 5 : Der Rechtsverteidiger der Bayern agierte diesmal überlegter als gegen Mexiko. Schlaue Anspiele in die Tiefe, aber wieder erschreckende Defizite, wenn er seine Seite nach hinten absichern sollte. © epa Jérôme Boateng - Note 6 : Riesiges Glück für den Abwehrboss, der Berg beim Tempogegenstoß wegschubste (12.) – mehr als Elfmeter-verdächtig. Versuchte sich als Tricktorschütze – brotlos. Zeigte zu selten seine oft so bossige Ausstrahlung. Einmal allerdings zu sehr – bekam in der 82. Minute (verdient) Gelb-Rot. © dpa Antonio Rüdiger - Note 5: Weil Hummels mit einer Halswirbelverletzung ausfiel, kam der Chelsea-Verteidiger zu seinem WM-Debüt. Dicker Bock im Aufbauspiel, der zum Konter führte. Zu spät und zu weit weg von Toivonen bei dessen 0:1. © epa Jonas Hector - Note 4 : Nach Erkältung wieder frisch, verteidigte links statt Plattenhardt, war aber eher ein Linksaußen, der bei seinem WM-Debüt zu wenig scharfe Bälle in die Mitte brachte. Wenigstens in der Rückwärtsbewegung aufmerksam. © epa Sebastian Rudy - Note 4: Nur ein WM-Tourist? Schon im zweiten WM-Spiel durfte der Bayer anstelle von Platzhirsch Khedira ran. Sollte der Stabilisator im defensiven Mittelfeld sein, verteilte, aber verlor auch Bälle. Bekam den Schuh von Toivonen an die Nase (25.). Musste raus, war völlig frustriert. © epa Toni Kroos - Note 2: Mr. Wahnsinn! Drehte in der Nachspielzeit einen Freistoß direkt rein. Weltklasse! Der Ballverteiler, Dreh- und Angelpunkt der deutschen Angriffe. Aber auch ein ganz schlimmer Fehler: Spielte Berg den Ball im Aufbau unbedrängt in den Fuß – die Strafe: Konter zum 0:1. © epa Thomas Müller - Note 5 : Der WM-Müller, der Liebhaber der ganz großen Turniere, mit bereits zehn Toren in 14 WM-Partien – alles Vergangenheit. Überall zu finden, anfangs sogar Linksaußen. Lief Bälle nach hinten ab, schmiss sich rein – Pech, als er im Nachsetzen nicht ganz rankam (39.). Schlug aber ganz schlimme Flanken. Muss seine Form noch finden. © epa Marco Reus - Note 3 : Von Fans und Experten gefordert, durfte der Joker aus dem Mexiko-Spiel gegen Schweden starten – und wurde zum Retter. Der Dortmunder rochierte viel von Flügel zu Flügel, hielt sein (Schien-)Bein zum 1:1 genau richtig hin. Zehntes Länderspiel-Tor im 33. Einsatz. © dpa Timo Werner - Note 4: Begann allein vorn drin, ohne Mario Gomez. Hat (noch) nicht das Format auf dieser für ihn zu großen Bühne. Will oft zu viel, dann überhastet, dann fehlt ihm Qualität. Pluspunkt: Guter Antritt vor dem 1:1. © epa Julian Draxler - Note 5: Sollte den Flügel flott machen und über außen für mehr Zug zum Tor sorgen. Der PSG-Profi hatte das 1:0 auf dem Schlappen (3./abgeblockt). Zu ungelenk, zu viele plumpe Offensivfouls. Unsicher im Kombinationsspiel. Wurde zur Pause als Offensivspieler von Löw geopfert. © epa Ilkay Gündogan - Note 3: Kam nach 31 Minuten für den verletzt ausgewechselten Rudy. Guter Distanzschuss (39.), gehalten. Brachte mehr Power und Schwung in die Angriffe. © dpa Mario Gomez - Note 4: Der VfB-Angreifer kam als Joker nach der Halbzeit, sofort mit Feuer im Spiel, hatte seinen Fuß vor dem 1:1 entscheidend mit im Spiel. Später glücklos. Immerhin: Die Option mit einer zweiten Spitze half der Mannschaft. © epa Julian Brandt - Ohne Note: Kam als Löws letzte Option in der 87. Minute für Hector. Setzte in der Nachspielzeit einen satten Schuss an den Pfosten – dickes Pech. © imago/Moritz Müller

"Jeder weiß, was ich von Mesut halte", sagte Löw vor dem Spiel gegen Schweden. "Das muss ich nicht jeden Tag wiederholen." Dann setzte er ihn auf die Bank. Erstmals nach 26 (!) Startelfeinsätzen bei Turnieren in Folge, erstmals seit acht Jahren bei einer Endrunde. Es ist damit zu rechnen, dass Özil gegen Südkorea wieder von Beginn an ran darf. Aber unabhängig davon, steht er am Scheideweg. Bei dieser WM. Bei Arsenal. Vielleicht sogar am Scheideweg seiner Karriere. Sein Vertrag in London läuft zwar noch bis 2021. Aber Wenger, sein großer Förderer, ist weg. Der neue Trainer Unai Emery nannte Özil bei seiner Vorstellung "eines der größten Talente." Im Oktober wird Özil übrigens 30.

DFB wollte Özil aus bereits fertig produzierten Werbedrehs rausschneiden

Sein Ansehen beim DFB hat gelitten. Sportlich, weil seine Leistungen in den letzten Jahren zu inkonstant waren und er vor allem in den großen Spielen häufig abtauchte. Innerhalb der Mannschaft und des Verbands kam es zudem alles andere als gut an, dass sich Özil – im Gegenteil zu Ilkay Gündogan – nach der Erdogan-Affäre nicht öffentlich äußerte, obwohl ihn der Mannschaftsrat darum gebeten hatte. Dass der DFB ihn nach SPORTBUZZER-Informationen nachträglich sogar aus einigen bereits produzierten Werbedrehs rausschneiden lassen wollte, lässt tief blicken. Özil selbst zieht seitdem mal wieder seine Show ab. Wortlos schleicht er aus den Stadien, im Training gibt er sich übertrieben gut gelaunt. Seine Fähigkeiten sind indes unumstritten. Marco Reus sagte am Montag: "Mesut ist einer der besten Spieler der Welt. Ich bin absolut überzeugt, dass wir ihn im Turnier noch brauchen werden."